Slovakije stunt tegen een tienkoppig Polen, Lewandowski komt amper in stuk voor

Een verrassing in poule E: Slovakije versloeg Polen, waar Robert Lewandowski amper in het stuk voorkwam.

Slovakije kwam in de eerste helft op voorsprong na een knappe actie van Robert Mak. Polen maakte meteen na rust gelijk, maar na een rode kaart moesten Lewandowski en co toch het onderspit delven. Skriniar profiteerde van het overtal en zette de winnende 1-2 voor Slovakije op het scorebord.

Het kan niet altijd vanzelf gaan voor Robert Lewandowski. Bij Bayern München scoort hij met zijn ogen dicht. Bij Polen lukte dat in de openingswedstrijd van groep E niet. Aan de overkant had Slovakije geen enkele echte spits tussen de lijnen, want Duda en Hamsik waren de diepste mannen. Toch was het het kleine broertje van poule E dat als eerste tot scoren kwam.

Robert Mak van de Hongaarse kampioen Ferencvaros had een schitterende ingeving in huis. Vanop de linkerflank pakte hij uit met een solo tot in de zestien. In plaats van voor te zetten, probeerde Mak het zelf in de korte hoek. De Poolse doelman Szczesny was verrast en kwam te laat. De paal stond wel in de weg, maar via de rug van Szczesny ging de rebound alsnog in doel. De doelman kreeg de goal op z’n naam en is zo de eerste keeper ooit die een owngoal scoort op het EK. Geen leuke statistiek voor de Pool.

Foto: epa-efe

Slovaakse muur

Polen moest plots achtervolgen en kreeg het lastig. Lewandowski en co geraakten maar niet voorbij de muur van Slovaken. Het vervolg van de eerste helft leverde dan ook weinig kansen op. Slovakije kwam er af en toe uit op de counter, terwijl Polen weinig inspiratie toonde.

Meteen na rust was Polen plots herboren. Karol Linetty maakte snel de gelijkmaker voor Polen. Hij had er amper 28 seconden voor nodig. Via Klick en Rybus kwam de bal tot bij Linetty die de 1-1 in doel kon schuiven.

Polen nam het heft opnieuw in handen en ging op zoek naar de winnende treffer. Dit keer kreeg Slovakije het lastig, tot Polen een nieuwe mokerslag te verwerken kreeg. Krychowiak pakte zijn tweede gele kaart nadat hij vol op de voet van Hromada ging staan. Hij was zo de tweede Pool die deel uitmaakte van een vervelende statistiek: het was immers de eerste rode kaart op dit EK.

Foto: AFP

Slovakije draaide met elf tegen tien de rollen opnieuw om en Skriniar profiteerde. De ploegmaat van Lukaku nam een corner prachtig aan en reageerde sneller dan de Poolse verdedigers. Hij knalde de 1-2 onhoudbaar binnen. Polen zette nog alles op alles en onder andere Bednarek kwam nog gevaarlijk dicht bij de 2-2 in het absolute slot. Zijn knal ging maar net naast. Zo voltrok zich een stunt voor Slovakije, Polen bleef achter met een kater.