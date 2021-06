Auto rijdt in op antiracismebetoging in Minneapolis: een dode

Een vrouw is zondagavond in het Amerikaanse Minneapolis om het leven gekomen nadat een auto inreed op een groep mensen. De betogers waren samengekomen om te protesteren tegen de dood van een zwarte man die door toedoen van de politie om het leven kwam in Minneapolis.

De autobestuurder, een witte man, reed in op de mensenmassa. Hij werd na het incident door de manifestanten uit de auto gehaald en vastgehouden tot de aankomst van de politie.

Een vrouw raakte zwaargewond bij de aanrijding en overleed later in het ziekenhuis. Drie anderen raakten lichtgewond. Volgens een eerste onderzoek zou de man onder invloed van drugs of alcohol geweest zijn.

De betoging vond plaats om hun steun te betuigen voor Winston Smith (32), een zwarte man die op 3 juni werd doodgeschoten door de politie in Minneapolis. De demonstranten vragen transparantie en hekelen het feit dat er geen bodycambeelden beschikbaar zijn. Volgens de politie liep een arrestatiebevel tegen Smith voor illegaal wapenbezit, en schoten ze op de man omdat hij niet meewerkte en zelf een schot loste. De vrouw die tijdens het incident in de auto zat zei volgens lokale media tegen de nabestaanden dat Smith zijn smartphone nam om de interactie met de politie te filmen.

Minneapolis is de stad waar ook George Floyd (46) een jaar geleden om het leven kwam. De beelden van zijn dood gingen de wereld rond en waren de start van globale protesten tegen politiegeweld.