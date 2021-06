Zondag werd in het Israëlische parlement gestemd voor een nieuwe regering, waardoor de voormalige premier Benjamin Netanyahu de fakkel moet doorgeven aan Naftali Bennet. Net nadat de stemming werd bekendgemaakt nam Netanyahu weer plaats in zijn vertrouwde zetel. Het was een collega die hem erop wees dat dit niet langer zijn plaats was en dat hij naar de oppositiebank moest verhuizen. Bekijk het hierboven.