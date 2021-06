Wat betekenen 1 miljard vaccins?

Op het einde van de G7-top kondigde de Britse premier Boris Johnson aan dat de G7-landen samen meer dan 1 miljard dosissen coronavaccin zullen wegschenken. Wat betekent die hoeveelheid voor de vaccinatiecampagnes van lage-inkomenslanden?

‘Ik heb mijn ambtgenoten gevraagd om te helpen bij het voorbereiden en leveren van de nodige dosissen om de wereld tegen eind 2022 te vaccineren’, zei de Britse premier Boris op het einde van de G7-top in het Engelse Cornwall. ‘De leiders hebben zich geëngageerd voor meer dan een miljard dosissen.’

Dat is niet niets. Covax, dat de verdeling van gedoneerde vaccins aan lage-inkomenslanden faciliteert, mikte initieel op 2 miljard dosissen in 2021. In februari zegden de G7-landen al 1 miljard dosissen toe aan het platform. Nu de G7-top in Cornwall is afgelopen, komen daar nog eens 870 miljoen dosissen bij. De andere beloofde dosissen zouden de betrokken landen zelf verdelen.

Dan zijn we er toch? Helaas, de initiële doelstelling van Covax was om minstens een vijfde van de bevolking in 92 lage-inkomenslanden te vaccineren. Het initiatief geeft daarbij prioriteit aan gezondheidswerkers en de meest kwetsbare groepen. Dat is belangrijk, maar het is heel ver verwijderd van een vaccinatiegraad die een zekere groepsimmuniteit biedt: 70 procent in het geval van het oorspronkelijke virus, meer in het geval van de nieuwe varianten.

Het aantal dosissen nodig om de wereld tegen eind 2021 een zekere mate van bescherming tegen het coronavirus te bieden ligt rond de 10 miljard dosissen, zei Stefaan Van Bastelaere, expert public health bij het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, maandag op Radio 1. In dat geval betekenen de toezeggingen van de zeven sterkste economieën niet de redding van de wereld.

Een derde van de vaccins voor een achtste van de mensen

Van de 870 miljoen aan Covax toegezegde dosissen zou de helft pas volgend jaar geleverd worden. Bovendien kopen de G7-landen een derde van de wereldvoorraad aan covid-vaccins op, terwijl de inwoners van die landen slechts 13 procent van de wereldbevolking uitmaken. De G7 bestaat uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie is betrokken.

Vlak voor de G7-top had Johnson al aangekondigd dat de Britten 100 miljoen dosissen uit de eigen overschotten zouden geven, waarvan 75 miljoen pas in 2022. Hij deed dat nadat de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, een gift van 500 miljoen dosissen had beloofd. Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden beloofden elk ook minstens 100 miljoen dosissen. Canada, het zevende lid, staat geregistreerd als ontvanger in het Covax-programma.

En België?

Naast de gezamenlijke inspanningen met de Europese Unie, doneert België 4 miljoen vaccins aan Covax. Het gaat dan om dosissen van AstraZeneca en Janssen. ‘We beginnen met 100.000 dosissen AstraZenaca, en schalen dan op naargelang van wat mogelijk is’, zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) vorige maand nog. Eerder schonk ons land zo’n 4 miljoen euro aan Covax.

• ‘Tien landen monopoliseren driekwart coronavaccins’

Om de minder fortuinlijke landen van vaccins te voorzien, is vorig jaar het Covax-initiatief uit de grond gestampt. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het kinderfonds van de VN, Unicef, werken samen om genoeg vaccins van arm naar rijk te brengen, zodat geen gebied achter blijft. ‘We zijn pas veilig wanneer iedereen veilig is’, luidt het motto.