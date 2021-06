Luistercolumn Wouter Deprez: ‘productief en relevant’

‘Leerlingen moeten het Nederlands receptief, productief en interactief - zowel mondeling als schriftelijk - (leren) gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties.’

Deze inleiding hierboven is geen verzinsel van De Standaard of van Wouter Deprez. Het is een citaat uit de eindtermen van de eerste graad van het middelbaar. Dit is dus wat leerlingen moeten kunnen en kennen na twee jaar middelbaar onderwijs: ‘receptief, productief en interactief het Nederlands gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties’.

Wouter Deprez probeert te begrijpen wat dit allemaal betekent. Wat hij er echt van vindt, vertelt hij u liever zelf.

