Wie in zwemkleding door de winkelstraten wandelt, krijgt straks ook in Blankenberge een GAS-boete, net als wie lachgas gebruikt, alcohol drinkt of overlast veroorzaakt. Al moet de gemeenteraad de nieuwe politieverordening wel nog goedkeuren.

