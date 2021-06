Boot met zeker 160 migranten gekapseids voor kust van Jemen, zeker 25 doden

Voor de kust van Jemen hebben vissers maandag zeker 25 lichamen aangetroffen van migranten, die om het leven zijn gekomen bij een poging om de rijke Golfstaten te bereiken. Maar mogelijk zijn er nog veel anderen die met hen de oversteek maakten omgekomen.

Dat heeft een Jemenitische ambtenaar meegedeeld. ‘De vissers vonden 25 lichamen in zee’ in de buurt van de Bab al-Mandeb, een zeestraat tussen Jemen en Djibouti, zegt Jalil Ahmed Ali.

Volgens de Jemenitische ambtenaar bevonden de migranten zich op een boot die ‘twee dagen geleden was gekapseisd en tussen de 160 en 200 mensen aan boord had’. Over het lot van de andere opvarenden is niets bekend.