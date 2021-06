Drie keer meer belangstelling voor reanimatie na hartstilstand Eriksen

Nadat de Deense voetballer Christian Eriksen ineen stuikte op het EK, zag het Belgische Rode Kruis de belangstelling voor reanimatie en eerste hulp stijgen. ‘Het bezoekersaantal op onze website verdrievoudigde.’

Eriksen lijkt goed te herstellen na zijn hartstilstand op de grasmat, en dat is vooral te danken aan de snelle reanimatie. Het voorval heeft veel mensen wakker geschud, die zich de techniek (opnieuw) eigen willen maken, voor het geval dat. Als het een goed begeleide topvoetballer kan overkomen, dan kan het iedereen gebeuren, lijkt het.

‘Verhoogde bewustwording’

‘We zagen een serieuze piek in bezoekersaantallen naar alles wat met eerste hulp te maken heeft’, bevestigt Jan Poté, woordvoerder van het Rode Kruis. ‘Het aantal downloads van de app “Eerste Hulp” van Rode Kruis Vlaanderen is van zondag op zondag met 15 procent gestegen, tot 175.000. Bovendien bleek dat wie de app eerder had gedownload, ze meer checkte: ze werd 25 keer meer gebruikt. We kunnen dus zeker spreken van een verhoogde bewustwording’, aldus Poté.

‘Ook voor onze opleidingspagina’s was er veel interesse’, voegt Poté nog toe. Voorlopig zijn enkel de bedrijfsopleidingen eerste hulp weer opgestart. Particulieren kunnen terecht op de website voor een online cursus, of informeren bij de lokale afdeling wanneer die opnieuw begint met gratis cursussen. Einde deze maand zijn die weer toegelaten.

‘Defibrillatoren redden levens’

In het geval van Eriksen duurde het nog geen twee minuten voor er een defibrillator of AED ter plaatse was. Die levensreddende toestellen vind je onder meer terug in de openbare ruimte en kantoorgebouwen. Hoe je ze bedient kan je zien in bovenstaande video van het Rode Kruis.

Een AED-toestel. Foto: Dieter Hautman

Poté kan het belang van die AED-toestellen niet genoeg benadrukken. ‘We hebben al campagne gevoerd om er zo veel mogelijk mensen mee te leren werken, en we gaan dat nog doen. Met een defibrillator kan je mensenlevens redden.’

App helpt helpen

Maar wat als je bevriest in een noodsituatie? ‘Het minste wat je kan en moet doen, want helpen is wettelijk verplicht, is de hulpdiensten bellen. Dat is de basis. Als je de technieken meester bent, en je bent ertoe in staat, dan kan je verder gaan’, zegt Poté.

Wie even niet weet wat te doen, kan zich ook op de ‘Eerste Hulp’ app beroepen. ‘Via de app word je begeleid. Ze helpt je de hulpdiensten te bellen en helpt met eventuele verdere acties. Maar de basis blijft de hulpdiensten verwittigen.’