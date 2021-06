Tegen de kerstvakantie is de coronacrisis verteerd

Alle economische lichten staan op groen, België herstelt veel sneller dan verwacht van de coronacrisis. Volgens de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, moet de regering zich stilaan weer richten op de structurele uitdagingen.

‘Volgens onze modellen zal de Belgische economie in de week tussen kerstdag en nieuwjaar opnieuw op precrisisniveau zitten’, zei Geert Langenus, de hoofdeconoom van de Nationale Bank van België, op de persconferentie over de voorjaarsprognoses.

Dat is veel sneller dan verwacht. Eerdere prognoses gingen ervan uit dat het omslagpunt halfweg 2023 zou vallen. ‘De economie draait opnieuw op alle cilinders. Het vertrouwen van de consumenten en de bedrijven is hoog. De investeringen liggen hoog. De economie draait nu opnieuw op 96 procent van haar capaciteit’, gaf gouverneur Pierre Wunsch aan.

De economische groei zal dit jaar op 5,5 procent uitkomen. België doet het ook opvallend beter dan de buurlanden. Langenus: ‘De bedrijven en de bouw zijn, in tegenstelling tot in de eerste lockdown, blijven draaien. De impact van de paaspauze en andere restrictieve maatregelen op de economie was beperkt.’

‘Dankzij snelle vaccinaties’

De hoofdreden van het krachtig herstel: de vaccinaties. Langenus: ‘We hadden gedacht dat de oplossing van de gezondheidscrisis pas in 2021-2022 zou komen, met het verdwijnen van het virus. Door de snelle vaccinaties zitten we in België wellicht al deze zomer op dat punt.’

Meteen schuilt daarin het grootste risico voor de optimistische prognoses: een terugkeer van het coronavirus. Langenus haalt het voorbeeld van Chili aan, dat een vaccinatiegraad van 45 procent bereikt heeft, maar waar de hoofdstad Santiago opnieuw in lockdown moet door een opflakkering. Ook nieuwe varianten kunnen nog roet in het eten gooien.

Tekorten in de industrie

Een bijkomend probleem zijn de flessenhalzen in de aanvoerketens van de industrie. Er is stilaan een tekort aan zowat alles, van computerchips tot hout. Ook de klassieke grondstoffen zoals olie worden duurder, wat tot een stijging van de inflatie zal leiden.

‘Maar we denken dat dit tijdelijk zal zijn. Een spiraal van oplopende inflatie en loonstijgingen is niet ondenkbaar, maar het is niet ons basisscenario’, zegt Wunsch. Hij geeft daarmee aan dat de inflatiedreiging wel degelijk als een groter wordend risico wordt beschouwd.

Begrotingstekort zakt

Voor de regering zijn de beter dan verwachte economische cijfers goed nieuws, want het begrotingstekort zakt hierdoor automatisch: van -6,8 procent in 2021 naar -4 procent in 2022 en -4,5 procent in 2023.

‘We gingen er eerder vanuit dat het begrotingstekort op -6 procent zou belanden in 2023. Ook de schuld zal lager uitvallen. Met een tekort van 3,5 procent zou je de schuld kunnen stabiliseren. Dus zou de regering naar het einde van de legislatuur 1 procent van het bbp (een kleine 5 miljard euro) moeten besparen’.

Structurele uitdagingen

Wunsch geeft ook aan dat de regering zich minder op het acute beheersen van de crisis moet richten en meer op de structurele uitdagingen. ‘De arbeidsmarkt herstelt zich veel sneller dan verwacht van de crisis. In Vlaanderen is er al een algemene tewerkstelling, heel wat sectoren vinden geen werknemers. Tegelijk is er een lage tewerkstellingsgraad over het hele land gezien en vooral in het zuiden van het land een hoge werkloosheid.’

Volgens Wunsch moet de regering bijkomend werk maken van investeringen tegen de klimaatverandering en moet ze de stijging van de primaire uitgaven – die in ons land veel sneller stijgen dan in de buurlanden – onder controle houden.