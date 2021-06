Navo-topman: ‘China is niet onze vijand’

Er komt geen nieuwe koude oorlog tussen de westerse landen en China. Dat heeft Navo secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd voor de start van de Navo-top die vandaag begint in Brussel. Tegelijk ijvert hij er wel voor dat de alliantie zich aanpast om de vele uitdagingen die uit Peking komen aan te kunnen.

‘China is niet onze tegenstander of onze vijand’, zei Stoltenberg bij zijn aankomst op het NAVO-hoofdkwartier. De uitdagingen die Peking vormt voor de organisatie zijn onder meer de militaire opbouw van het regime en de groeiende invloed van een land dat onze waarden niet deelt, zei Stoltenberg. Verwacht wordt dat de NAVO-landen voor het eerst met een scherp standpunt over China naar buiten zullen komen. De zeven rijkste industrielanden deden dat dit weekend al na de G7-top.

Stoltenberg drukte verder nog de hoop uit dat de verschillende bondgenoten een akkoord zullen vinden over de nieuwe, ambitieuze agenda voor de verdragsorganisatie, NATO 2030. Om die extra uitdagingen aan te pakken, zullen er meer middelen nodig zijn, zei Stoltenberg nog eens. Vrijdag bleek dat negen landen nu 2 procent van hun bnp aan defensie besteden. De NAVO legde die grens in 2014 vast als minimum voor de defensie-uitgaven. ‘We moeten meer samen investeren, dat toont ook de eenheid van onze alliantie’, zei Stoltenberg.

De Amerikaanse president Joe Biden zal voor het eerst een NAVO-top bijwonen als president. Hij kwam zondagavond aan in Brussel en blijft tot morgennamiddag in ons land.