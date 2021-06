De Amerikaanse president Joe Biden is gearriveerd in België. Biden zal in ons land deelnemen aan de Navo-top en een EU-top met Europees president Charles Michel en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar hoe belangrijk is dit bezoek precies? Om 12 uur beantwoordt buitenlandjournalist Dominique Minten uw vragen in een live video op onze website. Hieronder kan u alvast uw vragen doorsturen.