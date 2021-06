Zonnig en warm begin van de week

Maandag blijft het droog en rustig met veel zon. Naar de avond toe verschijnen er in het noordwesten hoge wolkensluiers. We halen maxima van 21 à 22 graden op het strand en 27 à 28 graden elders en plaatselijk 29 of 30 graden in de Kempen. De overwegend zwakke zuidenwind draait op de meeste plaatsen naar west tot noordwest. In de Ardennen wordt de wind veranderlijk, meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht blijft het droog met meer en meer hoge wolkensluiers vanaf het noordwesten. In het tweede deel van de nacht wordt het in het noordwesten bewolkt. De minima liggen op de meeste plaatsen tussen 10 en 15 graden. In de grote steden blijft het kwik rond 18 graden schommelen, terwijl in de koudste Ardense valleien het kwik tot 6 graden kan dalen. De wind is zwak en aan zee soms matig, draaiend van noord naar noordoost.

Dinsdag krijgen we wolkenvelden en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De meeste bewolking hangt over het noorden, in het zuiden is het zonniger. De maxima lopen uiteen van 21 graden aan zee, waar er een zeebries opsteekt, en 25 of 26 graden in het binnenland. Door de toenemende vochtigheid voelt de warmte klam aan. De wind waait overwegend zwak uit noord tot noordoost, matig uit het noordoosten aan de kust.