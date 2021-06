Drone van Houthi-rebellen stort neer op school in Saudi-Arabië

Een drone die door de Houthi-rebellen werd gelanceerd, is zondag neergestort op een school in Saudi-Arabië. Dat heeft het staatspersbureau SPA gemeld. Bij het incident in de zuidelijke provincie Asir vielen volgens SPA geen slachtoffers.

De aanval komt er drie dagen nadat de door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de door Iran gesteunde opstand had laten weten de aanvallen op Jemen te hebben gestaakt om een vreedzame oplossing van het conflict mogelijk te maken. Kort na die aankondiging donderdag maakte het Jemenitische staatsagentschap Saba bekend dat bij aanvallen die werden toegeschreven aan de Houthi-rebellen 8 burgers omkwamen en 27 anderen gewond raakten.

De diplomatieke inspanningen werden recent verder opgedreven om een oplossing te proberen vinden voor het conflict in Jemen, dat in 2014 uitbrak na de inname van hoofdstad Sanaa door de Houthi’s. Tienduizenden mensen kwamen bij het conflict inmiddels om het leven en miljoenen anderen raakten ontheemd. Meer dan twee derde van de 30 miljoen inwoners, die een groot risico lopen op epidemieën en hongersnood, hangt af van internationale hulp. De VN zeggen dat het de ergste humanitaire crisis ter wereld is.