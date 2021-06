Nederland wint zijn eerste wedstrijd van Oekraïne met 3-2

Ook Nederland is met een zege aan het EK voetbal begonnen. Oranje speelde een sterke partij en kwam 2-0 voor, maar na twee snelle goals - waaronder eentje van AA Gent-spits Roman Yaremchuk - leek Oekraïne nog met een punt te gaan lopen. In de 85ste maakte Denzel Dumfries er nog 3-2 van voor Nederland.

Na zeven jaar was het eindelijk zover. De grote comeback van onze noorderburen op het grote toneel. Intussen speelden ze wel eens de finale van de Nations League maar dat tellen ze zelf evenmin mee.

De allesbehalve vlekkeloze voorbereiding leek iedereen even vergeten. Het enthousiasme in het oranje gekleurde Amsterdam, waar 16.000 toeschouwers welkom waren, was groot. Schoon volk in de Johan Cruijff ArenA trouwens. Sneijder, Van Bronckhorst, Van der Sar,… Die laatste wist dat hij het record van oudste Nederlandse international op een EK/WK zou kwijtspelen aan Stekelenburg, maar maalde daar niet om. Als directeur van Ajax zorgde hij er zelf voor dat de doelman op zijn 38ste opnieuw tussen de palen van zijn club en de nationale ploeg is beland.

Stekelenburg is ook de enige die er op het vorige EK van Oranje bij was. In 2012 was dat, toen hij en zijn ploegmaats met de billen bloot gingen en alle drie hun duels verloren. Meteen het enige wat ze met de Oekraïners gemeen hadden: ook zij bleven op hun vorig EK (2016) met 0 op 9 achter.

Wat moet u nog over Oekraïne weten? Dat amper één van de 26 spelers niet bij Dynamo Kiev of Shakthar Donetsk heeft gezeten. Dat vier spelers uit de Jupiler Pro League geselecteerd werden – Sobol, Makarenko, Bezus, Yaremchuk –, maar dat enkel die laatste in de basis stond. Dat Zinchenko op het middenveld speelt en niet linksback zoals bij Man City. We gingen schrijven dat dat best was, want in de Champions League-finale was hij verantwoordelijk voor de winning goal van Chelsea. Maar ook nu was hij bijna de pineut. Na anderhalve minuut verloor hij knullig de bal en kon Depay ermee aan de haal. Die kon alle verdedigers omspelen of ontwijken en ook uithalen, maar Bushchan bracht nog redding.

Echte 3-5-2

De toon was gezet. Het was de thuisploeg die het heft in handen nam en kansen creëerde. Frank de Boer had woord gehouden. Hij wilde niet meer van een 5-3-2 spreken, ‘want dat klinkt te negatief’. In zijn ogen kiest hij voor een 3-5-2 en dat was nu ook echt zo. Rechtsback Dumfries stond soms zo diep dat diepe spits Weghorst er raar van opkeek. Ei zo na leidde het tot de 1-0, want Dumfries werd door Wijnaldum vrijgespeeld in de zestien. Her en der werd al gejuicht, maar de Oekraïense doelman smeet zich net op tijd voor de bal.

Oekraïne was heus niet dramatisch. Het kwam er soms snel en snedig uit. Maar het was altijd ‘net niet’. Malinovskyi probeerde steeds naar doel te vlammen – u weet van bij Genk wat dat oplevert –, maar er zat altijd wel een voetje tussen. Het schot van Yarmolenko, die met veertig goals bondscoach Shevchenko wel eens zal aflossen als all time topschutter, vond wel doorgang, maar belandde in de Stekelenburgs handen. Voor het grootste gevaar moesten we echter aan de overkant zijn. Wijnaldum zag zijn schicht nog gestopt. Dumfries kon op slag van rust volledig vrijstaand koppen, maar knikte tot teleurstelling van het hele stadion ver naast.

Het duurde niet lang in de tweede helft vooraleer de bal toch in het mandje lag. Bushchan kon de lage voorzet van Dumfries alleen maar wegduwen en Georginio Wijnaldum trapte de rebound met zijn linker tegen de touwen. Een heerlijk moment voor de 30-jarige aanvoerder, die met acht goals ook al topscorer was in de voorrondes.

Goal van het toernooi

‘Eentje is geentje’, het is een uitdrukking die in Nederland zijn weg nog moet vinden, maar Weghorst heeft het wel begrepen. Na nieuw voorbereidend werk van Dumfries zette hij de 2-0 op het bord.

Wie op dat moment echter dacht dat de wedstrijd gespeeld was, dacht verkeerd. Yarmolenko had namelijk nog iets in petto, namelijk een nominatie voor het doelpunt van het toernooi. Vanuit het niets krulde hij de bal met links enig mooi in de verste hoek en bracht hij Oekraïne terug in de match.

Zou het dan toch nog mislopen voor Oranje? Daar leek het sterk op, ja. Malinovskyi gooide een vrijschop voor doel en Yaremchuk kopte ook nog de 2-2 in doel. De spits van AA Gent deed zijn marktwaarde de hoogte invliegen en zijn land juichen.

Maar zíjn vreugde was van korte duur. Het slotakkoord was immers voor… Denzel Dumfries, de meest geciteerde speler in ons verslag. Ook hij pakte nog uit met een rake kopslag en zo bezorgde hij Nederland de eerste overwinning op het EK.