Oostenrijk boekt allereerste zege ooit op een EK

Oostenrijk heeft zijn allereerste zege ooit geboekt op een EK. Een verdienstelijk Noord-Macedonië kan terugkijken op een goed debuut op het EK, maar moest met 3-1 z’n meerdere erkennen in de Oostenrijkers. Lainer, Gregoritsch en Arnautovic maakten de Oostenrijkse doelpunten. Bij Noord-Macedonië profiteerde Goran Pandev van geblunder achterin bij Oostenrijk. Meer dan twintig jaar moest de 37-jarige aanvaller wachten op z’n eerste goal op een groot toernooi.

Het was niet aan Noord-Macedonië te zien dat het met de 62ste plaats op de FIFA-ranking de laagst gerangschikte ploeg op dit EK was. In de openingswedstrijd van groep C voetbalde de EK-debutant goed mee met Oostenrijk. De Noord-Macedoniërs lieten het initiatief aan de Oostenrijkers, maar kregen zeker ook kansen.

De gretige Noord-Macedoniërs moesten bij de eerste Oostenrijkse kans echter wel meteen een tegengoal toestaan. Leipzig-aanvaller Sabitzer vond met een knappe lange bal Lainer aan de tweede paal. Lainer werkte met een volley het leer tegen de netten. De rechtsachter pakte tijdens zijn viering uit met een eerbetoon voor Christian Eriksen. Hij toonde een shirt met de tekst: Eriksen Stay Strong.

Lang konden de Oostenrijkers echter niet genieten van hun voorsprong. Niemand minder dan Goran Pandev bracht Noord-Macedonië opnieuw langszij. Sabitzer kreeg net buiten de zestien de bal tegen het lichaam. Doelman Bachman pakte de onverwachte bal in eerste instantie, maar loste het leer alsnog. Pandev profiteerde van de flaters achterin en trapte de 1-1 binnen.

Oostenrijk probeerde via veel positiewissels voorin de Noord-Macedoniërs te verrassen. In de tweede helft leverde dat wat kansen op, maar het bleef opletten voor de Oostenrijkers. Doelman Bachmann blunderde bijna opnieuw en Noord-Macedonië bleef gretig en ging stevig in duel. Alioski kwam zo na een wilde ingreep goed weg met geel.

Noord-Macedonië dreigde dus wel, maar het ontbrak de debutant aan wat geluk. Aan de overkant toonde Alaba zijn klasse. Hij pakte uit met een prachtige indraaiende voorzet. Gregoritsch kon er als eerste bij en werkte de bal in doel. Hij bezorgde Oostenrijk zo de allereerste zege ooit op een EK. Arnautovic maakte er in het slot nog 3-1 van.