Op het meest delicate moment van hun carrière transformeerden de Denen in schild en vriend om Christian Eriksen te beschermen. Dat vond Filip Joos pakkend.

In mijn hoofd is hij Hans Christian Eriksen. Hij is Deen en een sprookjesachtige voetballer – de gedachte aan HC Andersen is niet zo vreemd. Dat in sprookjes wrede dingen gebeuren, weten we allemaal, ...