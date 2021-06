Djokovic klopt Tsitsipas in finale Roland Garros

Novak Djokovic heeft voor de tweede keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De Servische nummer één van de wereld kwam in de finale 2-0 achter tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, maar boog dat nadien nog helemaal om. Na meer dan vier uur spelen haalde Djokovic zijn negentiende grandslamtitel binnen. Het werd 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4.

Zeven minuten en drie aces had Tsitsipas nodig om de openingsgame naar zich toe te halen. Het zette de toon voor een heerlijke eerste set, waarin beide spelers hun kansen kregen maar de Griek het uiteindelijk haalde. Hoe goed Djokovic desondanks was? In zijn eerste drie opslagspelletjes won hij alle punten. Maar Tsitsipas hield vooral met zijn superieure opslag (zeven aces in set 1) zichzelf in de race: 5-5.

Pas in de slotfase van de eerste set toonde Djokovic momenten van zwakte, wat zijn tegenstander een eerste setbal opleverde. Tsitsipas miste de kans. Dit spektakel kreeg een tiebreak. Tsitsipas liep 4-0 uit, Djokovic vocht terug naar 6-5 en een setbal. Ook hij liet de kans liggen. De nummer vijf van de wereld stak vervolgens die tiebreak op zak: 6-8.

Stijlbreuk

Set 2 vormde een complete stijlbreuk met wat voorafging. Djokovic verloor meteen zijn opslag en Tsitsipas kreeg de match in handen. Naarmate de wedstrijd vorderde, vertoonde de lichaamstaal van Djokovic steeds meer gelatenheid. Hij sloeg ballen ver het decor in, maakte voortdurend de verkeerde keuzes en vond zijn gebruikelijke mobiliteit niet meer. Zo gelijkopgaand de eerste set was, zo eenzijdig nummer 2. Tsitsipas wandelde zonder veel moeite naar 2-6 en een 0-2 voorsprong.

De aanhef van set 3 suggereerde dat Djokovic zijn moeilijkste momenten achter de rug had (2-1). Dat hij vervolgens doorheen de Griekse service ging, was een bijkomende aanwijzing: 3-1 en 4-1. Intensiteit en niveau waren weer helemaal terug. Bij 5-3 kon Djokovic voor de set serveren. Hij deed dat met verve: 6-3 en 1-2.

Kinesist

De inhaalrace was ingezet. Dit keer zocht Tsitsipas, die steeds meer sporen van frustratie had getoond, respijt in de kleedkamer en bij de kinesist. Maar Djokovic zette zijn slooptocht verder en ging in set 4 prompt twee keer door de opslag van zijn tegenstander: 3-0. Het heerlijke dropshot waarmee hij dat deed, zegde alles: de imperiale atleet was weer opgestaan en een beslissende set was onvermijdelijk.

Meer dan drie uur waren verstreken toen Parijs zich schrap zette voor de beslisser. Het publiek kreeg de apotheose waarop ze gehoopt hadden. Na een alweer minutenlang game brak Djokovic de opslag van zijn tegenstander: 3-1 en 4-2. De meest talentrijke gezant van de Next Gen kraakte en riep in wanhoop alle Griekse goden aan. Tsitsipas spartelde nog tegen (5-4), maar baten deed het niet. Ondanks het leeftijdsverschil van twaalf jaar was Djokovic mentaal en fysiek de meest frisse na meer dan vier uur tennis.

Zo wint Djokovic na de Australian Open ook de tweede grand slam van 2021. Roger Federer en Rafael Nadal weten dat daarmee hun koppositie op de historische ranking steeds meer wankelt. Nog één exemplaar aan Servische kant en ze delen met hun 20 majors gezamenlijk de koppositie.