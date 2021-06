Opnieuw boegeroep voor knielend Engels elftal

Dat de UEFA de boodschap tegen racisme ondersteunt, maakt weinig indruk. De spelers van Engeland werden zondag opnieuw uitgejouwd door een deel van de fans omdat ze net voor de aftrap van de EK-wedstrijd tegen Kroatië knielden ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging.

De eerste EK-match van de Rode Duivels op het veld van Rusland begon met een valse noot. Toen de Belgen vlak voor de aftrap knielden als protest tegen racisme en solidariteit met Black Lives Matter, werden ze massaal uitgefloten door de 30.000 Russische fans in Sint-Petersburg.

Ook de spelers van Engeland werden zondag uitgejouwd door een deel van de fans omdat ze net voor de aftrap van de EK-wedstrijd tegen Kroatië knielden. Vele andere fans in het Wembley-stadion applaudisseerden en juichten om het boegeroep te overstemmen.

‘We willen die steun, we weten dat we die zullen krijgen, wat er ook gebeurt voor de wedstrijd’, zo had coach Gareth Southgate voor de wedstrijd vooruitgeblikt naar het moment. Het team was ook in de voorbereidingsmatchen tegen Oostenrijk en Roemenië uitgejouwd door een deel van het eigen publiek, dat vindt dat de knieval overdreven gepolitiseerd wordt.

De UEFA heeft zondag laten weten het protest tegen racisme van de Rode Duivels te steunen. Ook scheidsrechters krijgen van de UEFA de absolute vrijheid deel te nemen aan de actie. De Spaanse ref Antonio Mateu Lahoz deed dat ook zaterdag.

‘Elke speler of official mag voor de match op een knie gaan zitten’, communiceerde de UEFA. De overkoepelende Europese bond veroordeelde wel het gedrag van de Russische fans. ‘We vragen aan de toeschouwers met aandrang om respect te tonen voor spelers die op één knie gaan zitten. Als organisatie voeren we een beleid van nultolerantie tegen racisme.’