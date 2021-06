Gino Mäder klopt Michael Woods in slotrit Ronde van Zwitserland, Richard Carapaz stelt eindzege veilig

Gino Mäder heeft de slotetappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitser van Bahrain-Victorious won de rit na een aanval op de Gothardpass, de laatste beklimming van de dag. Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) behield zijn leiderstrui en is eindwinnaar.

De slotrit rond Andermatt werd vooraf hertekend. De rit had normaal 117 kilometer lang moeten zijn, maar doordat de Sustenpass afgesloten was, werd een nieuw parcours in elkaar gestoken over drie beklimmingen. Daardoor werd de rit verlengd tot 159,5 kilometer. Het zwaartepunt kwam in de slotfase: de zware beklimming van de Gotthardpass, waarna een afdaling van enkele kilometers richting finish volgde.

De renners hadden er duidelijk zin in, want de wedstrijd begon meteen aan een hoog tempo. Wout Poels probeerde het eerst solo, maar kreeg uiteindelijk steeds meer aanvallers mee. Uiteindelijk schoven vijftien renners samen in de aanval van de dag, met daarbij drie landgenoten. Mauri Vansevenant ging mee in de vlucht. Hij kreeg ook ploegmakker Dries Devenyns mee. Ook Tiesj Benoot kwam de Belgische eer verdedigen.

Gevreesde klim

Soren Kragh Andersen probeerde nog even in de aanval te gaan, maar floot zichzelf al snel terug. De snelle openingsfase maakte plaats voor controle op weg naar de gevreesde Gotthardpass. Die laatste klim van de dag was 40 kilometer lang, met de nuance dat in die lange klim ook wat vlakkere stukken zitten.

In de kopgroep kwam wat onenigheid omdat het peloton dicht in de buurt bleef. Benoot en Devenyns trokken dan maar samen met Nans Peters en Andreas Leknessund op avontuur. Ook Hermann Pernsteiner kwam even later aansluiten. Vechten voor ritwinst zou er niet inzitten, want achter hen doemde het peloton al snel op.

Uiteindelijk waren het Pernsteiner en Benoot die als laatsten overbleven. Benoot moest vervolgens het wiel van de Oostenrijker lossen, even later werd Pernsteiner zelf ingerekend door het peloton. Het woord was dus aan de klassementsrenners. Michael Woods dropte het eerste bommetje en verzamelde meteen enkele seconden voorsprong.

Laatste afdaling

Echt veel ruimte kreeg Woods niet, want kort daarna koos Rigoberto Uran voor de aanval. De Colombiaan volgde als tweede van het klassement op slechts 17 seconden van leider Richard Carapaz, die Uran volgde. Het duo kwam, samen met nog enkele favorieten, boven op de Gotthardpass op enkele tellen van Woods.

In de afdaling richting finishlijn werd Woods bijgehaald door thuisrijder Gino Mäder. Ook in de achtergrond werd nog gebikkeld - onder meer Eddie Dunbar trok ten aanval - maar Woods en Mäder zouden het in de straten van Andermatt uitvechten in een sprint. Daarin trok thuisrijder Mäder aan het langste eind. Kort daarna kwamen ook de andere favorieten over de meet: Richard Carapaz stelde zijn eindzege veilig.