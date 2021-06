Engeland wint voor het eerst een openingsmatch op een EK

Engeland is met een knappe zege begonnen aan zijn EK-campagne. Tegen een matig Kroatië won het met 1-0 na een goal van Raheem Sterilng. Kroatië maakte weinig indruk.

Met Engeland - Kroatië kregen we in de eerste wedstrijd van groep D een heruitgave van de halve finale van het WK in Rusland. Bij de Engelsen verraste bondscoach Gareth Southgate met zijn basiself. Met Ben Chilwell en Luke Shaw beschikt hij over twee gerenommeerde linksachters, maar toch koos hij met Kieran Trippier voor een rechtsachter op links. Chilwell zat zelfs niet op de bank. Ook afwezig was aanvoerder Harry Maguire. De verdediger van Manchester United werd nog niet fit genoeg bevonden. Bij de Kroaten kreeg Kramaric de voorkeur op Petkovic.

De thuisploeg maakte indruk in de openingsfase en zorgde ook voor het eerste doelgevaar. Na een snelle omschakeling kapte Foden zich goed vrij, maar zijn knal geraakte niet verder dan de binnenkant van de paal. De Engelsen waren los en meteen daarna moest Livakovic ook goed plat op een schot van Phillips. Het gelauwerde Kroatische middenveldstrio Modric-Brozovic-Kovacic kwam er in het openingskwartier niet aan te pas. Het tempo ging daarna iets naar beneden, maar de Engelsen prikten nog geregeld. In de regie van een sterke Phillips en een bedrijvige Sterling bleef het dominant. Dit Kroatië is niet het Kroatië dat drie jaar geleden vicewereldkampioen werd. Op Kroatisch gevaar was het wachten tot minuut 27, maar Ivan Perisic miste zijn volley volledig.

Het was wel de aanzet tot een betere periode van de Kroaten, al was dat meer omdat Engeland de voet van het gaspedaal haalde. Niet dat Kroatië gevaarlijk werd. Met de rust in zicht verdween het tempo echter volledig en ook de tweede helft bracht aanvankelijk geen beterschap. Zeker niet bij de Engelsen, waar vooral Harry Kane ondermaats presteerde. De Kroaten daarentegen namen meer initiatief, maar konden geen kansen creëren.

Iets voor het uur hadden de Engelse fans in Wembley dan toch reden om te vieren. Kalvin Phillips met de uitstekende steekbal door het centrum, Sterling met de klinische afwerking. Engeland op voorsprong. Het was het sein voor de Engelsen om - eindelijk - opnieuw een versnelling hoger te schakelen, want even later was Engeland daar opnieuw. Mount zocht Kane aan de tweede paal, maar die kon niet afwerken. Ook een vrije trap van Mount ging net over. Al hadden de Engelsen er snel genoeg van al dat aanvallen, want daarna bleven offensieve intenties uit. Het focuste zich vooral op het behouden van de voorsprong. De Kroaten kwamen wat drukken, maar legden bitter weinig op de match. De Engelsen hielden dan ook makkelijk stand.

Engeland heeft zo zijn eerste, en op papier ook moeilijkste, horde van deze groepsfase met succes genomen. Dinsdag kan het zich in het burenduel tegen Schotland verzekeren van de volgende ronde. Voor Kroatië zal er in de komende twee wedstrijden toch wat meer druk op de ketel zitten.