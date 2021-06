Tadej Pogacar pakt eerste eindzege in Ronde van Slovenië, tweede ritzege voor Phil Bauhaus

Leider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) moest zondag in eigen land de eindzege in de Ronde van Slovenië niet meer afstaan. De laatste rit van de koers voor de ProSeries werd in een massasprint gewonnen door de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), die ook al de openingsrit won.

De 175 kilometer lange vijfde etappe van de Ronde van Slovenië, tussen hoofdstad Ljubljana en Novo Mesto, werd gekleurd door een vroege vlucht van zeven renners, zonder Belgen. Pawel Bernas, Torstein Traeen, Jeppe Aaskov en Martin Lavric zongen het uit tot in de laatste lokale ronde in de straten van Novo Mesto.

Maar vooral Bahrain Victorious stuurde aan op een massasprint, en kreeg wat het wilde: de ploeg lanceerde Bauhaus perfect naar de oplopende aankomst op kasseitjes, en de Duitser maakte het met overmacht af. Zijn Australische lead-out Heinrich Haussler werd bovendien derde, achter zijn landgenoot Alex Edmondson. Matteo Trentin moest met een vierde plek tevreden zijn. Rémy Mertz was de beste Belg op plaats vijftien.

Voor Tadej Pogacar is het de eerste eindzege ooit in de ronde van zijn thuisland. De Tourwinnaar van 2020 volgt zijn Italiaanse ploegmaat Diego Ulissi op, die de vorige editie van de Ronde van Slovenië won in 2019. Dit jaar eindigde Ulissi als tweede op 1:21 van Pogacar. De Italiaan Matteo Sobrero is de derde in de eindstand op 1:35.