G7-landen beloven miljard vaccindosissen voor armere landen

De G7-landen beloven een miljard dosissen van het coronavaccin te verdelen in armere landen, om mee te helpen om het coronavirus te bestrijden.

‘Ik heb mijn ambtgenoten gevraagd om te helpen bij het voorbereiden en leveren van de nodige dosissen om de wereld tegen eind 2022 te vaccineren’, verklaarde de Britse premier Boris Johnson tijdens een persconferentie. ‘De leiders hebben zich geëngageerd voor meer dan een miljard dosissen.’

De vaccins zullen zowel door de landen zelf verdeeld worden, als via het verdeelprogramma Covax. Hoe de dosissen per land verdeeld zijn, zei Johnson niet. Eerder had hij aangekondigd dat de Britten zelf 100 miljoen dosissen uit de eigen overschotten zouden geven.

De G7 bestaat uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie maakt er deel van uit.

Volgens Angela Markel heeft het aantreden van president Joe Biden in de Verenigde Staten ‘een nieuw elan’ gegeven aan de werkzaamheden van de G7.

‘De verkiezing van Biden tot president van de VS betekent niet dat we geen problemen meer hebben in de wereld, maar we kunnen met een nieuw elan aan de oplossing ervan werken’, zei de Duitse bondskanselier, die een moeilijke relatie had met Bidens voorganger Donald Trump. De vorige bewoner van het Witte Huis stond sceptisch tegenover multilaterale fora als de G7.

Terwijl de bijeenkomst in Groot-Brittannië de eerste G7-top voor Joe Biden als staatshoofd is, is ze de laatste voor Angela Merkel, die haar ambt neerlegt na de parlementsverkiezingen van september in Duitsland.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel verwelkomde alvast het vaccin-engagement. Tegemoetkomen aan de vraag naar vaccins was volgens hem een ‘prioriteit’ van de G7-top in Cornwall, aan de Britse westkust. ‘De partners hebben zich verenigd om de productie en levering van vaccins wereldwijd te versnellen’, aldus Michel.