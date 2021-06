Britse Queen ontmoette 13 Amerikaanse presidenten

Geen enkel staatshoofd ter wereld heeft zoveel Amerikaanse presidenten ontmoet als de Britse koningin Elizabeth (95). Van de laatste 14 bewoners van het Witte Huis heeft ze er slechts één niet getroffen. Dit weekend kwam Joe Biden langs.

Dat koningin Elizabeth zoveel presidenten leerde kennen, komt door haar uitzonderlijk lange regeerperiode. Op haar 95ste, zit ze bijna zeventig jaar op de troon.

De eerste president die ze ontmoette, was Harry S. Truman in 1951. Elizabeth was toen 25 jaar oud en nog prinses terwijl ze met haar familie bij de Trumans logeerde in Blair House in Washington DC. Daar verbleef de president toen terwijl het Witte Huis gerenoveerd werd.

Een jaar later volgde Elizabeth haar vader op. De eerste Amerikaanse leider die ze als staatshoofd ontmoette, was Dwight D. Eisenhower, Trumans opvolger. In totaal ontmoette The Queen 13 Amerikaanse presidenten.

De enige Amerikaanse president die op haar lijstje ontbreekt, is Lyndon B. Johnson, die in 1963 de vermoorde John F. Kennedy opvolgde en daarna voor één termijn werd gekozen. Waarom hij niet in Londen is geweest, is niet duidelijk.

JFK was in 1961 wel in Buckingham Palace ontvangen. Het bezoek van president Kennedy en zijn vrouw Jackie levert een sappigste aflevering op van Netflix-serie ‘The Crown’. Volgens biografen zou de Queen Jackie’s glamour hebben benijd, maar in hoeverre dat overeenstemt met de realiteit valt moeilijk te achterhalen.

Op 5 juni 1961 werd deze foto genomen van The Queen met John F. Kennedy die te gast was op Buckingham Palace. Foto: AP

Gezien de met name door de Britten benadrukte “bijzondere relatie” met de Verenigde Staten, werd er tijdens elke ambtstermijn wel voor gezorgd dat de vorstin de nieuwe president ontving of bij hem in Washington op bezoek ging. Donald Trump kreeg zijn uitnodiging voor een staatsbezoek in 2017 al een week na zijn installatie bij monde van toenmalig premier Theresa May. Het leidde tot veel protest en tot uitstel, al kwam Trump uiteindelijk wel op visite in Windsor Castle.

Het bezoek van Donald Trump veroorzaakte commotie, omdat de Amerikaanse president even voor The Queen ging lopen. Foto: AP

Dat bezoek van Trump staat bij veel Britten in het geheugen gegrift. Toen Trump en Queen Elizabeth de militaire erehaag gingen inspecteren, moest de koningin hem de weg wijzen waarop president Trump even voor de vorstin ging lopen. Dat werd wereldnieuws, omdat het indruist tegen het protocol dat voorschrijft dat The Queen nooit een ander zal volgen.

Maar ook tijdens een bezoek van Barack Obama werd gezondigd tegen dat beruchte protocol. Tijdens een staatsdiner in 2011, bracht hij een toost uit op de Queen, net op het moment dat het Britse volkslied werd ingezet dat volgens de regels met volle aandacht beluisterd moest worden. Zijn echtgenote Michelle Obama legde tijdens dat bezoek haar hand op de schouders van de Queen, terwijl het verboden is om het Britse staatshoofd aan te raken.

Tijdens zijn bezoek aan Windsor Castle gingen Ronald Reagan en Queen Elizabeth II paardrijden. Foto: LFI/Avalon

Een bezoek dat ook geschiedenisboeken inging, was toen Ronald en Nancy Reagan in 1982 werden uitgenodigd om te logeren op Windsor Castle, het eerste presidentieel koppel dat die eer te beurt viel. Ronald Reagan en Elizabeth II gingen samen paardrijden, terwijl hun echtgenoten Nancy en Prince Philip met een koets gingen rijden.

Een jaar later ging het Britse koningspaar op bezoek in Santa Barbara (Californië) en verleende The Queen hem de titel van ridder, de hoogste rang voor niet-Britten.