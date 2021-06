Mark Cavendish wint laatste rit in Baloise Belgium Tour, eindzege voor Remco Evenepoel

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) heeft de slotrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De leidersplaats van Remco Evenepoel kwam niet meer in gevaar. Voor Evenepoel is het de tweede eindzege in de Baloise Belgium Tour.

De laatste etappe was vlak, met enkele lokale ronden bij het Limburgse Beringen. Vijf leiders trokken in de aanval: Ryan Kamp (Pauwels Sauzen - Bingoal), Cyril Lemoine (B&B Hotels p/b KTM), Corné van Kessel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Jordy Bouts en Piotr Havik (BEAT Cycling). Lemoine mocht zelfs even virtueel in het blauw, maar nadien trok Deceuninck-Quick Step de voorsprong van de vluchters wat terug.

In de lokale ronden ging het tempo bij de sprintersploegen behoorlijk de hoogte in, waardoor de vijf vluchters snel gegrepen werden. De kroniek van een aangekondigde sprint, dus.

In de sprint was Mark Cavendish sneller dan Tim Merlier na een hectische sprint, terwijl Caleb Ewan in de laatste kilometer zijn lead-out kwijt geraakte en zo niet kon meedoen voor een drie op drie. De Brit was nadien bijzonder gelukkig en vierde uitgebreid met zijn teammakkers. Het werd een dubbele zege voor The Wolfpack, want naast Cavendish won Remco Evenepoel het eindklassement.