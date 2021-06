‘Bloedonderzoek op grote schaal moet duidelijkheid verschaffen over PFOS’

De Genkse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft toe dat haar aankondiging over een PFOS-onderzoekscommissie niet was doorgesproken. ‘Maar de kern van de zaak is niet of ik daarvoor door het stof moet’, zei Demir in De Zevende Dag op Eén. ‘De kern van de zaak is die stof in Zwijndrecht.’

Ze verraste deze week vriend en vijand door een onderzoekscommissie te vragen naar de affaire met de PFOS-bodemvervuiling in Zwijndrecht. In duidingsprogramma De Zevende Dag gaf de Genkse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) toe dat ze die onderzoekscommissie niet had doorgesproken met de coalitiepartners. ‘Maar de kern van de zaak is niet of ik daarvoor door het stof moet’, aldus Demir. ‘De kern van de zaak is die stof in Zwijndrecht en daar wil ik oplossingen voor.’

De eerste stap naar een oplossing is om op een wetenschappelijke manier zekerheid te geven op wat er precies speelt, zei Demir in De Zevende Dag. ‘We moeten bloedstalen afnemen om te bepalen of er overschrijdingen zijn van de norm. Veel mensen hebben zich al aangemeld voor zo’n grootschalig bloedonderzoek. Daarnaast moeten we grond en watercontroles uitvoeren in Zwijndrecht en omstreken.’

Milieuactivist Thomas Goorden die zich al een tijdje vastbijt in het dossier, voerde aan dat wetenschappelijk onderzoek al jaren geleden heeft uitgewezen hoe ernstig de situatie is. Hij verwees onder meer naar bloedstalen die werden afgenomen onder de werknemers van de 3M-fabriek, het bedrijf dat de verontreiniging heeft veroorzaakt. ‘We weten al lang dat daar een toxische tijdbom ligt’, zei Goorden.

‘Niet allemaal slechteriken’

Zuhal Demir verduidelijkte dat ze een bloedonderzoek op veel grotere schaal wil. Pas dan kunnen we ook inschatten hoe ver de vervuiling reikt, zei Demir.

Volgens nieuwe berekeningen van de Universiteit Antwerpen zijn er in een straal van vijftien kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het eten van eieren uit de eigen tuin. ‘Het zou kunnen dat die perimeter moet worden uitgebreid’, aldus Demir die ook waarschuwde om de bedrijven in de haven niet allemaal te aanzien als slechteriken. ‘We mogen de zaken niet op één hoop gooien.’

De minister van Omgeving noemde Oosterweel een deel van de oplossing voor de PFOS-affaire. ‘In de vergunningen worden de meest stevige normen gehanteerd, als het gaat over lozen van afvalwater.’

Gebrekkige informatiedoorstroming

Over de rol van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, die jarenlang de vervuiling met de niet-afbreekbare stof PFOS heeft gemonitord, benadrukte ze dat de normen de afgelopen jaren verstrengd zijn. ‘Volgens de normen die in 2006 en 2010 van kracht waren, zou wel alles in orde zijn geweest’, aldus Demir.

Maandag komt de top van OVAM zich verantwoorden bij de Vlaamse regering. ‘Het is belangrijk om te leren uit de fouten uit het verleden’, zei Demir. ‘Als experts hebben gezegd dat in Zwijndrecht de hoogste metingen in levende dieren werden waargenomen, verwacht je wel dat die informatie doorstroomt. De vraag is of hier sprake is van een systeemfout.’