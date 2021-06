Opnieuw drugslab voor aanmaak van amfetamines in Limburg ontdekt

Voor de tweede keer in enkele dagen hebben speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg een synthetisch drugslab ontdekt in Limburg.

Zaterdag werd met bijstand van de lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op de Steenweg in Gingelom een productielocatie voor amfetamines blootgelegd. Vrijdag werd al in de Baarsstraat in Houthalen-Helchteren een amfetaminelab opgeruimd. Naast de vondst in Houthalen kon de politie in de Nikelaan in Laakdal een opslagplaats voor aanmaakstoffen opsporen.

‘Ook nu stond er in Gingelom een aantal vaten met chemisch afval klaar om gedumpt of geloosd te worden. Meer informatie kan voorlopig niet worden meegedeeld’, aldus persmagistraat Bruno Coppin van het Limburgse parket zondag.

Een gezamenlijke actie van de federale gerechtelijke politie (fgp) Limburg met de collega’s van fgp Antwerpen-Turnhout en de lokale politie van de zone CARMA leidde vrijdag in de Baarsstraat in Houthalen-Helchteren tot de ontdekking van een synthetisch drugslab en van een opslagplaats voor aanmaakproducten in de Nikelaan in Laakdal. Het drugslab in Houthalen was geïnstalleerd met het oog op de productie van amfetamines. Een verdachte is aangehouden. Dat maakte het Limburgse parket zaterdag bekend.

‘Het labo in Houthalen-Helchteren beek uitgerust met meerdere grote stookketels en was zeer professioneel ingericht. De productielocatie deed dienst als een conversielab waar pre-precursoren werden omgezet naar BMK (benzylmethylketon). Met deze precursor kunnen vervolgens amfetamines worden aangemaakt. In de onmiddellijke buurt waren grote hoeveelheden chemische producten aanwezig, naast de gekende IBC-vaten met gevaarlijk toxisch chemisch afval van het productieproces. Alles werd vrijdag opgeruimd met bijstand van de civiele bescherming,’ aldus Coppin.