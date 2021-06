Red Panthers veroveren bronzen medaille op het EK hockey

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 10) hebben zondag de bronzen medaille behaald op het EK in het Nederlandse Amstelveen. In de kleine finale waren de Red Panthers met 3-1 te sterk voor Spanje (FIH 7).

In het tweede quarter openden de Belgen de score. Barbara Nelen rukte op en deponeerde de bal vanuit een scherpe hoek in doel. Het team van Raoul Ehren zette in de 40e minuut de 2-0 op het scorebord. Alix Gerniers bracht na een mooie actie de bal voor doel, een Spaanse verdedigster die onder druk werd gezet door Abigail Raye verschalkte haar eigen doelvrouw.

In het begin van het vierde quarter maakte Jimenez voor Spanje de aansluitingstreffer. Maar de Red Panthers drukten de Spaanse hoop de kop in met een machtige uithaal van Ambre Ballenghien.

De Belgische vrouwen behalen zo hun tweede EK-medaille. In 2017 veroverden ze zilver, ook al in Amstelveen.

Om 12u30 staat de finale op het programma. Daarin neemt gastland Nederland (FIH 1) het op tegen Duitsland (FIH 3), net zoals bij de mannen zaterdag. De Red Panthers werden in de halve finales met 3-1 uitgeschakeld door Oranje.

De Red Lions behaalden zaterdag de bronzen medaille na een 3-2 zege tegen Engeland in de troostfinale. De Europese titel bij de mannen ging naar Nederland.