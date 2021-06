Een aangeslagen Romelu Lukaku stond zaterdagavond de pers te woord na afloop van de EK-match van de Rode Duivels tegen Rusland. Hij was met zijn gedachten bij de Deen Christian Eriksen, die samen met Lukaku bij Inter Milan speelt en eerder die dag op het veld gereanimeerd moest worden. ‘Ik spendeer meer tijd met Eriksen dan met mijn eigen familie, dus het is moeilijk om me te focussen’, klonk het onder andere.