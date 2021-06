Dodelijk efficiënte Lukaku bezorgt Duivels droomstart

Met alweer twee doelpunten van scherpschutter Lukaku namen de Duivels zaterdagavond makkelijk afstand van een zwak Rusland. Belangrijkste domper is het uitvallen van Castagne.

Sneuvelen in Rusland, het is in de geschiedenis wel meer grote naties overkomen. Maar niet de Rode Duivels, die zich in een sfeervol Krestovski-stadion nooit door de tegenstander lieten intimideren en uiteindelijk met een droge 3-0 de 45.000 luidruchtige Russische fans het zwijgen oplegden.

Onder impuls van een alweer imponerende Lukaku, een scherpe Thorgan Hazard en de nodige hulp van de schutterende Russische verdediging namen de Rode Duivels met gemak afstand van een zwakke thuisploeg. Verdedigend kwam het Belgische elftal nooit in de problemen. En na een tactisch uitstekende invalbeurt van Meunier, die de onfortuinlijke Castagne (dubbele breuk aan de oogkas) kwam vervangen, werd de eerste wedstrijd op dit EK eigenlijk al in de eerste helft in een beslissende plooi gelegd.

Krop in de keel

Na wat puzzelen was Martinez er in geslaagd om in Rusland een stevig elftal op te stellen, dat in principe elke tegenstander op dit EK nog voldoende ontzag zou moeten inboezemen. Ook al liet de bondscoach zowel Witsel als De Bruyne thuis achter in België en begon Eden Hazard op de bank. Met Mertens in plaats van Doku koos Martinez voor ervaring, terwijl de kopbalsterke Boyata centraal achterin mocht starten met als specifieke opdracht Dzjoeba uit de wedstrijd te houden. Wat hij net als twee jaar geleden ook 90 minuten met verve deed.

Met een krop in de keel en met koude rillingen van wat enkele uren eerder met Christian Eriksen gebeurde, begonnen de Rode Duivels nochtans zenuwachtig aan de wedstrijd. Maar toen Lukaku na mistasten van centrale verdediger Semenov al na 9 minuten met het nodige geluk zijn eerste kans koel afmaakte en opdroeg aan zijn onfortuinlijke ploegmaat bij Inter – ‘Chris, Chris… Ik hou van jou!’ – kwam de wedstrijd plots op gang. De Russen dreigden wel, maar veel verder dan een kopbal van verdediger Fernandes recht op Courtois kwamen ze niet.

Alarmbellen

Terwijl aan de overkant Lukaku, stilaan een voorhoede op zich, bij elke rush alle alarmbellen bij de Russen deed afgaan. Maar Dendoncker en later Thorgan Hazard konden de kansen die daarop volgden niet afmaken. Tot de jongste Hazard in minuut 34 vanop links voorzette en de Russische doelman Sjoenin de bal pardoes in de voeten duwde van de pas ingevallen Meunier. Die dacht ‘merci’ en het stond 2-0.

Pas daarna gingen de matig gestarte Belgen – die op het middenveld maar moeilijk Tielemans vonden – iets beter spelen. Mede onder impuls van Meunier, die duidelijk aanvallender speelde dan de voorzichtig gestarte Castagne. Maar Carrasco verzuimde in die periode de Russen volledig af te maken.

Dartele Hazard

Bij de rust schakelde de Russische bondscoach Tsjertsjesov over op een driemansverdediging, zodat zijn flankaanvallers hoger konden spelen. Maar ondanks heel wat wilskracht, bracht dat weinig zoden aan de dijk. De Belgen haalden de tempo uit de wedstrijd en probeerden de wedstrijd rustig uit te tikken, waardoor het spel verwaterde en ook de Duivels in de tweede helft nog amper voor gevaar konden zorgen. De belangrijkste opwinding leek dan ook de invalbeurt van een dartele Eden Hazard, tot Lukaku na een doorsteekpas van Meunier nog voor de 3-0 zorgde.

Martinez zal niettemin een gemengd gevoel aan de wedstrijd overhouden. De twijfels die de voorbije weken rezen rond de kwaliteit van zijn kern werden zaterdagavond dankzij goede prestaties van enkele ‘vervangers’ zoals Dendoncker (ipv Witsel), Boyata (ipv Denayer) en Thorgan Hazard weliswaar deels de prullenmand verwezen. Maar met het uitvallen van de verdedigend sterke Tomothy Castagne, dreigt hij wel een belangrijke en unieke pion op zijn schaakbord te verliezen. Terwijl het gisterenavond bij affluiten ook onduidelijk was hoe zwaar de blessure van de gewisselde Vertonghen was.

Positief gevoel

Maar het belangrijkste voor Martinez zijn ongetwijfeld de drie punten - die zo belangrijk zijn bij de start van een groot eindtoernooi zoals dit EK - zijn binnen. Samen met enkele flitsen van Eden Hazard, die in zijn invalbeurt van 20 minuten met enkele van zijn gekende versnellingen uitpakte, geeft dat moed en brengt dat rust in het hoofd. Ook al was nog lang niet alles perfect – met name de aanvallende balcirculatie viel tegen – en zullen de Duivels de komende dagen moeten bekijken hoe groot de fysieke schade van deze eerste EK-wedstrijd is.

Martinez kan dan ook met een positief gevoel toewerken naar de wedstrijd van donderdag tegen een psychologisch zwaar getroffen Denemarken, dat eerder op de dag verrassend met 0-1 verloor van Finland. Mooi was het allemaal niet, maar dit elftal heeft dan ook nog flink wat groeimarge. De geleidelijke terugkeer van Hazard en Kevin De Bruyne zullen de ploeg alleen maar sterker kan maken. En misschien voltrekt zich op dit EK zelfs nog het mirakel van de wederopstanding van Witsel. Dan kunnen de Rode Duivels pas echt terugkeren naar de plaats waar de nummer één op de Fifa-wereldranglijst hoort te staan: bovenaan in het rijtje der favorieten.