Einde toernooi voor Timothy Castagne na oogkasbreuk

Timothy Castagne heeft in de eerste helft tegen Rusland een dubbele breuk in het aangezicht opgelopen. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez na afloop van de partij bevestigd.

Castagne ging halverwege de eerste helft neer na een ongelukkig kopduel met Kuzyaev. Groggy werd hij vervangen door Thomas Meunier, die een aantal minuten na zijn invalbeurt al meteen scoorde. De speler van Leicester City liep een dubbele breuk aan de oogkas op, en moet geopereerd worden, zo heeft bondscoach Martinez bevestigd. Het is dus einde toernooi voor hem.

Ook Jan Vertonghen moest in de tweede helft naar de kant. De recordinternational had last van zijn enkel nadat hij in de grond had getrapt. Thomas Vermaelen was zijn vervanger. Dat zou echter eerder uit voorzorg zijn geweest, al wordt de blessure de volgende uren goed opgevolgd.

Foto: AFP

