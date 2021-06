Ruimtereis met Jeff Bezos weg voor 28 miljoen dollar

Een nog onbekende persoon mag voor 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) mee de ruimte in met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hij won een veiling voor een plekje in de raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de steenrijke Bezos.

Bezos wil met Blue Origin op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Zijn broer Mark gaat ook mee, en daarnaast een vierde persoon. Bijna 7.600 mensen uit 159 landen deden mee aan de veiling, meldt het bedrijf. De identiteit van de bieder zal de eerstkomende weken nog niet onthuld worden, zegt Blue Origin.

De raket New Shepard (vernoemd naar astronaut Alan Shepard) moet na lancering in Texas naar een hoogte van ruim honderd kilometer gaan. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen. De in totaal elf minuten durende excursie wordt de zestiende ruimtevlucht van Blue Origin, maar de eerste keer met mensen aan boord.

Het geboden bedrag van 23 miljoen euro wordt doorgestort naar het door Blue Origin in 2019 opgericht fonds Club for the future, waarmee het bedrijf jonge mensen wil aanmoedigen om te kiezen voor een carrière in wetenschap, technologie en wiskunde.