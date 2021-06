Deense sterspeler Christian Eriksen gereanimeerd op het veld, inmiddels bij bewustzijn

De EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland is zaterdagavond tijdelijk gestaakt, nadat sterspeler Christian Eriksen vlak voor rust in elkaar stuikte en gereanimeerd moest worden. De Deense voetbalbond laat weten dat de middenvelder bij bewustzijn is en in het ziekenhuis wordt onderzocht. De wedstrijd wordt om 20.30 verder gespeeld, inclusief de laatste vijf minuten van de eerste helft.

Eriksen ontving de bal na een inworp en viel daarop zonder aanleiding in het gras. De voetballer bleef daarna minutenlang roerloos liggen op het veld. De spelers van de Deense nationale ploeg schermden hun 29-jarige sterspeler zo goed als mogelijk af van de camera’s en van het publiek door er collectief rond te gaan staan. Het was meteen duidelijk dat de toestand van Eriksen ernstig was. Hij kreeg een hartmassage en zelfs een defibrillator kwam eraan te pas. Hij werd uiteindelijk van het veld gedragen op een brancard.

Er dook intussen wel een bemoedigend beeld op van de voetballer terwijl hij op de brancard ligt. De Deen heft zijn hoofd op en heeft z’n ogen open. Zijn manager heeft aan de Nederlandse radio laten weten dat de voetballer ‘ademt en kan praten’.

Het is nog onduidelijk wat dit dramatische voorval betekent voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels later vanavond tegen Rusland. Eriksen is een ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter Milan en ook Jan Vertonghen en Toby Alderweireld kennen hem goed van bij Tottenham.

De Belgische bondscoach Roberto Martinez laat aan Sporza weten dat zijn spelers op de hoogte zijn van het voorval. ‘Het was een shock voor iedereen’, zegt hij. Op de vraag of de match tussen België en Rusland nu nog wel gespeeld moet worden zegt Martinez: ‘Wij zijn hier om onze job te doen, maar dit was zeker geen ideale voorbereiding.’