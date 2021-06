Tsjechische Barbora Krejcikova wint Roland Garros

Barbora Krejcikova heeft de finale van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. De Tsjechische haalde het in drie sets van Anastasia Pavlyuchenkova. Het werd 6-1, 2-6 en 6-4. Voor Krejcikova is het haar eerste grandslamzege.

Omdat de voorbije twee weken iedereen van naam en faam struikelde (van Williams tot Swiatek), met mentale issues afzegde (Osaka) of geblesseerd vertrok (Barty), telde deze finale met Pavlyuchenkova en Krejcikova twee speelsters die vooral bekend zijn bij intimi, familie en buren. Geen enkele grandslamfinale bood deze eeuw een verrassender affiche.

Dat beide dames nieuwkomers waren op dit niveau, bleek prompt in de openingsfase, waar dubbele fouten en unforced errors veel plankenkoorts verraadden. In de eerste twee games kon geen van deze middenmoters haar opslag bijhouden, maar vanaf het derde spelletje nam Krejcikova de match resoluut in handen. Ze won zes games op rij, waardoor na amper een half uur de eerste set beklonken was: 6-1.

Spankracht in derde set

Set 1 had eenrichtingstennis getoond, set 2 bood hetzelfde maar dan in de omgekeerde richting. In de eerste game van de tweede set kon Pavlyuchenkova voor het eerst haar opslag behouden. De 29-jarige Russische had er 52 pogingen over gedaan om haar eerste grand slam-finale te bereiken, een record. Zou zij gezien dat eindeloze traject zich zomaar laten afslachten? Nope. Pavlyuchenkova ging vervolgens twee keer doorheen de opslag van Krejcikova, wat bij 1-5 leidde tot een eerste setbal. De Russische liet de kans liggen, maar sloeg wel toe bij haar tweede opportuniteit: 2-6.

Roland-Garros 2021 had ook in de damessectie een stel meeslepende duels gebracht. Twee sets lang hoorde deze confrontatie daar niet bij. Deze povere finale, die niet alleen star power maar ook kwaliteit en intensiteit miste, laat vermoeden dat we geen van beiden nog zullen terugzien in deze omstandigheden. Kon de beslissende manche wel het niveau halen dat een grandslamapotheose verdient? Een 3-3 tussenstand beloofde dit keer wél een portie spankracht – het minimum voor zo’n belangrijk evenement. Krejcikova kende vervolgens enkele van haar beste momenten van de middag. Bij 5-3 gingen nog twee matchballen de mist in, maar op haar eigen opslag maakte ze het vervolgens wel af: 6-4 en 2-1 in sets.