Antwerpen opnieuw geplaagd door mysterieuze stank, oorzaak nog onbekend

In Antwerpen hangt zaterdagmiddag opnieuw een onaangename geur. De brandweer ontving al tientallen meldingen en laat weten samen met de milieudienst van de stad op zoek te zijn naar de oorzaak van de stank.

De brandweer zegt metingen te doen om uit te vinden waar de stank vandaan komt. ‘Het betreft een mazoutachtige geur’, aldus een woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen. Op sociale media maken verschillende mensen melding van een ‘geur van rotte eieren’.

De stad werd in mei al geplaagd door een hinderlijke geur, waarvan de oorzaak nooit gevonden is. Toen walmde enkele dagen een doordringende petroleumgeur door Antwerpen.

Een woordvoerder van schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) laat aan de Gazet van Antwerpen weten dat de stank in ieder geval niet van olieraffinaderij Total komt. ‘Daar zijn ze niet met processen bezig die tot geurhinder zouden kunnen leiden.’ Volgens hem is het niet gezegd dat de stank uit de haven komt. ‘We zijn aan het rondhoren bij bedrijven, in de haven en daarbuiten.’