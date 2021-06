Zwitserland ziet winning goal afgekeurd door VAR en blijft steken op gelijkspel tegen Wales

Wales en Zwitserland hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld in hun eerste wedstrijd op het EK voetbal. De Zwitsers waren lange tijd de bovenliggende partij, maar Kieffer Moore wiste een kwartier voor tijd de openingstreffer van Breel Embolo uit.

Breel Embolo. Onthoud de naam. Hij stond niet in ons type-elftal, maar bewees tegen Wales waarom hij er toch in thuis hoort. Naast het veld is de 24-jarige aanvaller geen onbeschreven blad. Coronafeestjes en rijden zonder rijbewijs zijn hem niet vreemd, toch is hij geliefd in Zwitserland en die liefde zal na wedstrijd tegen Wales alleen maar zijn toegenomen.

30.000 toeschouwers konden normaal gezien genieten van de spits met Kameroense roots in het Olympisch Stadion in Baku. Maar het stadion oogde voor de tweede wedstrijd van dit EK opvallend leeg. Heel wat fans lieten zich duidelijk ontmoedigen door de strenge quarantaineregels in Azerbeidzjan.

Bevrijde Embolo

Wales en Zwitserland begonnen dan ook niet heel vurig aan de wedstrijd. Wie een verschroeiend tempo hoopte te zien, kwam van een kale reis terug. Beide ploegen hadden wat tijd nodig om elkaar af te tasten en kwamen pas na een twintigtal minuten wat beter in de wedstrijd. Zwitserland nam wel het meeste initiatief, al was het Wales dat voor een eerste reuzegrote kans tekende. Kieffer Moore zette z’n knikker keihard tegen het leer, Sommer schudde een prachtige en broodnodige save uit z’n handschoenen.

Aan de overkant was de grootste kans aanvankelijk voor verdediger Fabian Schär. De speler van Newcastle had een geweldig idee in gedachten en probeerde op een corner met een hakje te scoren, alleen stond de Welshe doelman Ward attent te keepen. Daarna kreeg Seferovic twee kansen. De Zwitserse spits probeerde het eens vanuit de draai, maar zijn poging zoefde naast. Naast Seferovic was overigens niet de ervaren Gavranovic te zien, wel de jonge Embolo. Hij kreeg de voorkeur in de Zwitserse punt en toonde op slag van rust waarom. De 24-jarige aanvaller toonde zich de sterkste in een bijzonder stevig duel en slaagde erin om goed af te leggen voor Seferovic. Die laatste miste en dus probeerde Embolo het in de tweede helft dan maar zelf.

Hij kopte in de 49ste minuut de bal voorbij Ward in doel en bracht Zwitserland op voorsprong. De spits van Borussia Mönchengladbach kreeg plots vleugels na zijn doelpunt. Enkele minuten later vond hij na een sterke en snelle rush ploegmaat Mbabu, maar die kon niet afwerken. Na een overstapje probeerde Embolo het dan nog eens zelf met een plaatsbal die net naast zoefde.

De dubbele voorsprong voor Zwitserland hing meer in de lucht dan de gelijkmaker van Wales. Bale kon zijn ploegmaats niet op sleeptouw nemen zoals Embolo dat wel deed aan de overkant. Maar Moore kopte na een ingestudeerd nummertje op een corner alsnog de 1-1 tegen de netten.

De Zwitsers lieten echter hun kopje niet hangen en scoorden de 1-2 via invaller Gavranovic, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Zwitserland behield wel het overwicht, maar het bleef 1-1.

Zwitserland kan wel met meer tevredenheid terugblikken op de wedstrijd dan Wales. Er waren vooraf twijfels rond Shaqiri. De geblokte spelverdeler kon die niet van zich afspelen en werkte een matige partij af, maar hij kon wel geruststellend vaststellen dat er in het spitsenduo voor zich muziek zat. Seferovic en Embolo vonden elkaar vlot en ook invaller Gavranovic maakte indruk. Gavranonic scoorde in de laatste oefenwedstrijd van Zwitserland nog een hattrick en zag bij zijn sterke invalbeurt tegen Wales ook een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Wales-doelman Ward moest in de extra tijd bovendien nog uitpakken met een supersave op een poging van Gavranovic. Embolo, die ook in de slotminuten een gesel voor Wales bleef, zien we ongetwijfeld wel nog terug. Wie in de volgende wedstrijd zijn spitsmaatje wordt, is nog afwachten.

De tweede helft begon met een harde knal van Embolo, maar Ward stond paraat. De spits van Borussia Mönchengladbach had vertrouwen getankt door die poging en bij de daaropvolgende hoekschop kopte hij de 0-1 tegen de touwen. Wales had niet meteen een reactie in huis en Embolo trapte voor Zwitserland een grote mogelijkheid op een tweede goal naast. Gareth Bale en co beseften dat ze voetballend het onderspit moesten delven, maar kwamen dankzij een stilstaande fase toch langszij. Een kwartier voor tijd schilderde Morrell een ingestudeerde hoekschop op het hoofd van de boomlange Moore en die kopte de 1-1 binnen. Zwitserland reageerde met een goal, bij zijn eerste baltoets, van de ingevallen Gavranovic, maar die stond buitenspel. De VAR keurde de treffer dan ook terecht af. In de slotminuut moest Ward nog eens ingrijpen op een kopbal van Embolo. Daar bleef het bij. Eindstand: 1-1.

Opvallend: er zaten nauwelijks 10.000 supporters in de tribunes van het Baku Olympic Stadium. De Azerbeidzjaanse autoriteiten hadden nochtans toestemming gegeven voor zo’n 30.000 fans.

Vrijdag won Italië in groep A al met 3-0 van Turkije. Na één speeldag leiden de Italianen zo met drie punten. Wales en Zwitserland volgen met één punt, Turkije is zonder punten laatste. Woensdag op de tweede speeldag ontvangt Italië in Rome Zwitserland. Turkije trekt naar Bakoe voor een duel tegen Wales.