Pieter Omtzigt verlaat CDA: ‘Moeilijk om nog binnen partij te functioneren’

Het Nederlandse Kamerlid Pieter Omtzigt zegt het lidmaatschap op van zijn partij, het CDA. Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt op Twitter.

Aanleiding voor het opstappen van Omtzigt is het naar buiten komen van een interne notitie, waarin het kamerlid fel uithaalde naar zijn partij en waaruit bleek dat hij door sommige partijleden ‘teringhond’, ‘psychopaat’ en ‘gestoord’ werd genoemd. ‘Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren’, laat Omtzigt weten.

De gelekte memo leidde tot grote onrust binnen het CDA, dat een belangrijke partner in de formatiegesprekken voor een nieuwe Nederlandse regering is. Omtzigt zit zelf al sinds februari overspannen thuis.

Omtzigt stelt dat hij de ‘intentie’ heeft om in de Nederlandse politiek terug te keren als zelfstandig Kamerlid, maar eerst wil hij naar eigen zeggen herstellen van een burn-out. ‘Ik heb verder nog geen enkel besluit genomen over hoe ik mijn politieke toekomst ga vormgeven en zal daar pas over besluiten wanneer ik volledig ben hersteld’, schrijft hij.

Teleurgesteld

Partijleider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij laten in een reactie weten ‘ontzettend teleurgesteld en geschrokken’ te zijn van het vertrek van Omtzigt. ‘We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt.’

Hoekstra en Van Rij zeggen ‘veel gesprekken’ met Omtzigt gevoerd te hebben en er ‘met elkaar’ alles aan gedaan te hebben ‘dit moment te voorkomen’. Het uitlekken van de notitie noemen ze ‘zeer beschadigend’. Ze bedanken het Kamerlid voor zijn ‘jarenlange tomeloze inzet’, wensen hem ‘het allerbeste’ en een voorspoedig herstel van zijn burn-out.