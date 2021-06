Caleb Ewan sprint naar tweede overwinning op rij

Caleb Ewan heeft de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Australiër van Lotto-Soudal was na ruim 150 kilometer rond Hamoir de sterkste van een uitgedund peloton. Remco Evenepoel blijft leider en pakt zondag normaal gezien opnieuw de eindzege.

De renners moesten al vroeg over onder andere de Muur van Hoei, maar velen aasden op een dag in de ontsnapping. Pas bij de derde poging was het raak. Ryan Mullen (Trek-Segafred), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Taco Van der Hoorn (Intermarché) Samuele Zoccarato (Bardiani), Carlos Roberto Gonzalez (Vini Zabu) en Luuc Bugter Beat-Cycling) raakten weg.

Ze pakten maximaal bijna zes minuten, terwijl Deceuninck - Quick-Step de boel controleerde.

In het peloton werd er duidelijk geaasd op de ritzege en dus werd het zestal binnen handbereik gehouden. Op de Côte Warre moesten de vluchters bijna een minuut prijsgeven, waarna ze met een voorgift van 2’30’ de lokale ronden indoken. Vooral de beklimmingen op de Côte d’Odeigne en Les Kimones moesten daarbij in de gaten worden gehouden.

Tussendoor toonde Eli Iserbyt zich met een aanval en bleek Zdenek Stybar een sterke pion te zijn in het blok van leider Evenepoel. De Tsjech viel recent nog hard in Dwars door het Hageland.

Rickaert, Zoccarato en Van der Hoorn waren voorin de sterksten en deden een gooi naar de ritzege. Maar onder impuls van Stybar kwam het uitgedunde peloton akelig dichtbij bij het ingaan van de laatste tien kilometer. De sterke Rickaert ging even solo, maar dan zette Yves Lampaert zich op kop. De hardrijder knalde in sneltempo, en met Evenepoel in zijn wiel, naar de laatste vluchter. Ook Davide Ballerini was nog goed mee voor Deceuninck - Quick-Step, maar snelle man Caleb Ewan had de bergjes overleefd en werd door zijn ploeg in stelling gebracht voor de sprint. Ook de jonge Thibau Nys had de schifting overleefd, tot jolijt van co-commentator Sven Nys.

Het was tegen hoge snelheid richting Hamoir vliegen, waar er gespurt werd voor de dagzege. Ook Evenepoel deed nog wat kopwerk voor Ballerini, maar Ewan werd perfect gepiloteerd door Jasper De Buyst en pakte een twee op twee in de Baloise Belgium Tour. Bryan Coquard werd tweede, voor Ballerini en Giacomo Nizzolo.

‘Het was een lastige koers, de zwaarste van de hele ronde’, aldus Ewan na afloop. ‘Ik had niet echt verwacht om mee te zijn, maar mijn team heeft er alles aan gedaan om mij terug te brengen nadat ik een kloofje moest laten op dat laatste klimmetje. Uiteindelijk zaten we met vijf renners vooraan.’

Zondag wordt de Baloise Belgium Tour afgesloten met een 178,7 kilometer lange rit tussen Turnhout en Beringen. Zonder pech verschijnt Evenepoel nadien voor de tweede opeenvolgende keer op de erelijst. In 2020 werd de rittenkoers geannuleerd wegens de coronapandemie.