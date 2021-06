Australische zwemfederatie start onderzoek nadat zwemster Olympische Spelen uit onvrede laat schieten

De Australische zwemfederatie heeft zaterdag aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te starten na de beschuldigingen die zwemster Maddie Groves heeft geuit. Op Instagram zei Groves dat ze past voor de Spelen vanwege vrouwenhatende perverten.

Australië trekt zonder zwemster Maddie Groves naar Tokio. De Australische zwemster die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 twee medailles veroverde, past voor de Spelen vanwege ‘de aanwezigheid van vrouwonvriendelijke schoften’ in de sport.

‘Laat dit een les zijn voor vrouwonvriendelijke schoften in de sport en zij die hun schoenen likken’, postte Groves. ‘Jullie kunnen niet langer jonge vrouwen en meisjes uitbuiten, de spot drijven met hun lichaam of vrezen voor hun gezondheid en tegelijk toch verwachten dat we jullie vertegenwoordigen zodat jullie je jaarlijkse bonus kunnen verdienen.’

Groves gaf niet mee over wie ze het heeft. Ze klaagde in november vorig jaar op Twitter ook al over een persoon die in de zwemwereld werkt ‘en me een ongemakkelijk gevoel geeft door de manier waarop hij naar me staart’.

De Australische zwemfederatie zal nu samenwerken met ‘een onafhankelijk vrouwelijk panel’ dat ‘de ervaringen van vrouwen en meisjes in onze sport’ zal onderzoeken. De voorzitter van de zwemfederatie zegt de aantijgingen ‘zeer ernstig’ te nemen. ‘De veiligheid van onze atleten is het allerbelangrijkste’, klinkt het nog.