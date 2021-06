Poetin heeft nostalgie naar Trump: ‘Relatie met VS heeft dieptepunt bereikt’

De Russische president Vladimir Poetin heeft een interview gegeven aan NBC News. Daarin geeft hij te kennen dat de betrekkingen met de VS een dieptepunt hebben bereikt sinds Joe Biden zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis. Poetin looft zijn voorganger Trump, al hoopt hij dat het presidentschap door Biden ‘minder impulsief’ ingevuld zal worden.

De Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden ontmoeten elkaar woensdag in Genève. Hartelijk belooft die ontmoeting niet te worden. Dat blijkt nog maar eens uit een interview dat Vladimir Poetin gaf aan het Amerikaanse NBC News. ‘De Russisch-Amerikaanse betrekkingen hebben een dieptepunt bereikt sinds de Democraat Joe Biden zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis’, zegt hij daarin. Het interview wordt maandag volledig uitgezonden, maar de zender loste al een aantal fragmenten.

Het is geen geheim dat Vladimir Poetin het beter kon vinden met Bidens voorganger Donald Trump. ‘Een bijzonder en getalenteerd individu’, zegt Poetin over Trump. Desondanks zei Poetin in het interview wel te hopen dat Biden minder impulsief zal zijn dan Trump, die hij ook omschreef als ‘kleurrijk’. In het verleden gaf Trump al meermaals aan bewondering te hebben voor de Russische president.

‘Moordenaar’ Poetin

Niets van dat bij Joe Biden. In maart, toen Poetin wraak nam op dissident Navalny, noemde hij de Russische president onomwonden ‘een moordenaar’. Biden dreigde ook met gevolgen voor de vermoedelijke bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen november. ‘Poetin zal een prijs betalen’, aldus ­Biden.

Poetin zei in het NBC-interview dat hij tientallen van dergelijke beschuldigingen heeft gehoord en dat hij zich daar geen zorgen over maakt. Poetin deed de moordaantijging van Biden af als ‘machogedrag’ uit Hollywoodfilms en zei dat de retoriek van Biden ‘onderdeel is van de Amerikaanse politieke cultuur, waar dat als normaal wordt beschouwd’.

In het interview ging Poetin ook in op de grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheden en bedrijven van vorig jaar. Hij ontkende enige kennis te hebben van die aanval. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben meermaals gesteld dat een Russisch hackerscollectief naar alle waarschijnlijkheid achter de computerinbraken zit. Ook ontkende Poetin iets te weten van Russische satelliettechnologie die aan Iran zou worden geleverd.

Na zijn ontmoeting met Poetin vliegt Biden met Airforce One terug naar Washington. Hij heeft er dan zijn eerste buitenlandse reis als president op zitten.