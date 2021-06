In maart raakte IJsland in de ban van de uitbarstende vulkaan nabij Reykjavik, in april bedekte La Soufrière het Caraïbische eiland Saint-Vincent met een laag as, en in mei zijn tienduizenden Congolezen op de vlucht geslagen voor de Nyiragongo-vulkaan. Het is alsof er plots veel meer vulkaanuitbarstingen dan anders zijn. In bovenstaande video legt professor Geologie Manuel Sintubin uit wat er aan de hand is.