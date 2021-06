De hertogin van Cambridge Kate Middleton en de Amerikaanse first lady Jill Biden hebben vrijdag een peuterschooltje in het Britse Cornwall bezocht om er met de kinderen te praten over het klimaat. Tijdens het persmoment verraste een journalist Middleton met de vraag of ze haar nieuwe nichtje Lilibet, het dochtertje van prins Harry en Meghan Markle, als eens via een videogesprek had gezien.