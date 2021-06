Frank Vandenbroucke: ‘Drie weken vertraging door productieprobleem Janssen is een tegenvaller’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemt de productieproblemen bij vaccinproducent Janssen ‘een tegenvaller’. De opgelopen vertraging schat hij op drie weken. ‘Maar er is geen reden tot paniek’, zegt hij ook.

Op 9 juni vierden de Belgen ei zo na een bevrijdingsfeest. Bovendien zijn de coronacijfers beter dan verwacht. Dat stemt zelfs de immer voorzichtige federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tevreden. ‘De ziekenhuizen kunnen nu eindelijk aan hun inhaalbeweging beginnen. De uitgestelde zorg kan ingepland worden’, zei hij op De ochtend op Radio 1. Tegelijk benadrukt hij dat die inhaalbeweging in de ziekenhuizen nog altijd een hoge werkdruk in de zorg veroorzaken.

Victorie kraaien zou ook ongepast zijn, vindt de minister. ‘We mogen optimistisch zijn over de race die we aan het lopen zijn, maar het blijft een race. Als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dan zie je dat dit virus een hardnekkig beestje blijft.’ De deltavariant is dominant in het VK en treft daar vooral mensen die niet of maar half gevaccineerd zijn.

Wat maakt dat België dan voorlopig gespaard blijft? De minister ziet drie succesfactoren: de vaccinatiecampagne, de voorzichtigheid van de Belgen en het seizoenseffect.

Drie weken vertraging

Het vaccineren verloopt goed in ons land. ‘Tegenover andere landen hebben we het voordeel dat we onze kwetsbaren prioriteit hebben kunnen geven’, klinkt het. ‘Niet veel andere landen hebben dat kunnen doen.’ Maar productieproblemen bij Janssen hangen momenteel wel als een donkere wolk boven die goed draaiende vaccinatiecampagne. Door een menselijke fout bleek een grote voorraad vaccins uit een fabriek in Baltimore onzuiver te zijn. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) besloot daarop om een aantal getroffen loten te blokkeren.

‘We moeten niet panikeren. In onze planning hielden we rekening met een mogelijke vertraging.’ De totale opgelopen vertraging schat de minister op drie weken. Ook de federale taskforce vaccinaties schat de situatie zo in. Voor dit kwartaal zal het totale geleverde aantal blijven steken op zo’n 450.000, terwijl de taskforce toch gehoopt had op 900.000. ‘Het wil zeggen dat we de voorzichtigheid die we vragen van mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, moeten aanhouden.’

Studies wijzen er volgens Vandenbroucke dan weer op dat de bevolking zich wel redelijk goed aan de regels houdt. ‘We blijven al bij al voorzichtig en houden bijvoorbeeld afstand. En dat moeten we blijven doen.’

Neem daarbij de zomerse temperaturen en je krijgt een omgeving waar het virus minder kansen krijgt.

Sterkte van onze ‘dijken’

Over mogelijke versoepelingen op het komende Overlegcomité vrijdag houdt minister Vandenbroucke zich traditiegetrouw op de oppervlakte. Wel geeft hij mee dat hij vooral de sterkte van ‘onze dijken tegen het virus’ in kaart wil brengen: ‘Het stormt niet meer, maar wat als er een stormpje opsteekt door bijvoorbeeld de Indische variant?’

Volgens de minister van Volksgezondheid kunnen vooral in de steden problemen de kop opsteken. ‘In Brussel is maar 55 procent van de 65-plussers gevaccineerd. Dat is gewoon te weinig.’ De minister looft wel de initiatieven van zijn collega’s om die cijfers op te krikken.

‘Stel dat 20 procent gevaccineerden een eiland vormen van kwetsbaarheid, dan heb je daar een reservoir aan problemen klaar liggen’, waarschuwt Vandenbroucke nog.