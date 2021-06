Geen goud, wel brons: Red Lions rekenen in EK-troostfinale af met Engeland

De Red Lions hebben het brons binnengehaald tegen Engeland op het Europees Kampioenschap. De titelverdedigers gingen er in de halve finales uit tegen Nederland, maar zorgden alsnog voor een mooi einde van het toernooi door Engeland in de troostfinale te verslaan met 3-2. Tom Boon (2) en Thomas Briels scoorden. Nu is het uitkijken naar de Olympische Spelen.

Na 12 minuten bracht Tom Boon de Belgen op voorsprong met een strafbal. België domineerde, maar dat vertaalde zich niet in de score. Bij de rust gaf het bord 1-0 aan.

In het derde quarter kwamen de Engelsen langszij na een strafcorner. Het schot van Sam Ward week af, Vanasch was geklopt. Maar de Red Lions hadden zes minuten later een reactie in petto. Thomas Briels devieerde een schot van Van Aubel door de benen van de Engelse doelman Payne.

Tom Boon bezorgde de Red Lions een 3-1 voorsprong in het laatste quarter, na een strafcorner. Payne zag de bal opnieuw door zijn benen binnen vliegen. Voor de Engelsen was Ward niet veel later trefzeker op strafcorner, waardoor de buit nog niet binnen was voor de Belgen. De wedstrijd bleef spannend tot het einde, maar Engeland wist niet meer te scoren.

De Red Lions namen zo revanche voor de 1-2 nederlaag tegen de Engelsen in de groepsfase.

De Belgen, regerend wereldkampioen, werden donderdag in de halve finales na shoot-outs uitgeschakeld door gastland Nederland (FIH 3). De Nederlanders staan zaterdag om 12u30 in de finale tegenover Duitsland (FIH 5). De winnaar van dat duel volgt België op als Europees kampioen.

De Olympische Spelen (23 juli-8 augustus) zijn dit jaar het hoofddoel voor de Red Lions. In Tokio mikken ze op de gouden medaille.

De doelpunten:

