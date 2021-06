CD&V-leden fluiten eigen voorzitter meteen terug op partijcongres

Het CD&V-congres begon vanmorgen meteen stevig in mineur voor partijvoorzitter Joachim Coens. Zijn mission statement voor de partij, het zogenaamde Artikel 1, werd niet goedgekeurd en wordt uitgesteld tot aan het inhoudelijk congres.

CD&V houdt vandaag een congres over de vernieuwde partijstatuten. Het is de eerste belangrijke stap van partijvoorzitter Joachim Coens om zijn partij een nieuw elan te geven en daardoor meteen ook dé lakmoesproef voor zijn draagvlak en autoriteit.

Het congres begon weliswaar meteen stevig in mineur voor Coens. Zijn officiële mission statement, Artikel 1 van de partijstatuten, geraakte niet aan de nodige twee derde van de stemmen. Het tegenvoorstel om het Artikel 1 nog te herschrijven in de context van het inhoudelijke congres in december werd vervolgens wél aanvaard.

De aanhef van de partijstatuten heeft onmiskenbaar een grote symbolische waarde, denk maar aan artikel 1 bij de N-VA dat vandaag nog altijd expliciet spreekt over de keuze voor een ‘onafhankelijke republiek Vlaanderen’. Coens maakte een statement door de allereerste zin van de vorige CD&V-statuten – ‘voor ons telt elke mens’ – naar onder te duwen en te vervangen door het meer liberale ‘CD&V gelooft in wat mensen kunnen’.

Nu zijn Artikel 1 niet aanvaard wordt, moet Coens terug naar de tekentafel. Het is onmiskenbaar een stevige tik voor zijn autoriteit als CD&V-voorzitter.