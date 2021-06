‘We hebben luchtvaartgeschiedenis geschreven!’, zo kondigt de Amerikaanse marine haar eerste succesvolle test aan met een onbemand tanktoestel. De marine en de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Boeing zijn er op 4 juni in geslaagd om een straaljager midden in de lucht te laten tanken bij een onbemand vliegtuig. Ontdek hoe dat in zijn werk ging in bovenstaande video.