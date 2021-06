Nederlandse prinses Amalia bedankt voor jaarlijkse toelage van 1,6 miljoen

De Nederlandse prinses Amalia doet afstand van haar jaarlijkse toelage van 1,6 miljoen euro. Die komt haar vanaf 7 december toe, wanneer ze achttien jaar oud wordt. ‘Ik vind het ongemakkelijk’, schrijft ze aan premier Rutte. Zo snijdt ze haar critici meteen ook de pas af.

De Nederlandse prinses Amalia, de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, wordt op 7 december achttien. Vanaf dan is ze meerderjarig en heeft ze dus recht op een ferme toelage van 1,6 miljoen euro. De omvang van dat bedrag ligt politiek gevoelig. In de Tweede Kamer klonk het bij verschillende, veelal progressieve partijen dat het bedrag te hoog is. De Nederlandse prinses smoort de kritiek in de kiem met een opvallende zet: ze belooft het bedrag terug te storten tot het einde van haar studie.

‘Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd’, schrijft ze aan demissionair premier Mark Rutte. De premier heeft de toelage in de Kamer altijd verdedigt. De kritiek erop noemde hij ‘populistisch’. In een reactie zei hij ‘veel begrip’ en ‘waardering’ te hebben voor het besluit van de prinses. ‘Wees blij dat we een kroonprinses hebben die dit zelf doet. Als samenleving kunnen we alleen maar zeggen: “Wow, dit wordt een geweldige koningin”’, klinkt het vol lof.

De prinses liet in haar brief ook weten dat ze een ‘gap year’, een sabbatjaar, zou nemen om daarna te gaan studeren. Donderdag slaagde ze ‘cum laude’ voor haar eindexamen.

De toelage van 1,6 miljoen euro per jaar komt de Nederlandse troonopvolger toe vanaf zijn of haar achttiende levensjaar. 1,3 miljoen euro daarvan is bestemd voor de voorbereiding op het koningschap en een hofhouding. De resterende 300.000 -of preciezer: 296.000 euro- is het jaarlijkse salaris.