Meer dan 20 bedrijven hebben toelating om PFOS in Schelde te lozen: ‘Normen consequent overschreden’

Ook in de Schelde wordt de norm voor PFOS overschreden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen). ‘In vissen wordt zes keer meer PFOS gevonden dan de norm toelaat’, zei Schauvliege op Radio 1.

De PFOS-vervuiling beperkt zich niet alleen tot de 3M-fabriek en de omgeving Zwijndrecht. Dat meldde De Tijd en wordt bevestigd door een schriftelijke antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). In totaal zijn er 26 bedrijven die water in de Schelde lozen dat PFAS bevat, de verzamelnaam van de chemicaliën waartoe PFOS behoort. ‘En het gaat niet om kleine bedrijven. Het gaat om onder meer Bayer, BASF, ExxonMobil en Ineos’, zei Schauvliege in een reactie op De ochtend op Radio 1. De bedrijven hebben daar toestemming toe, maar de normen worden consequent overschreden.

‘De vraag is vooral of dit een impact op de waterkwaliteit heeft. En dat blijkt het geval te zijn. Op de plekken waar geloosd wordt, vinden we in vissen zes keer meer PFOS dan de norm toelaat’, klinkt het. Schauvliege pleit opnieuw voor een onderzoekscommissie en voor een stevig beleid met boetes. ‘We moeten de controles opvoeren en zo nodig, de vergunningen herbekijken.’

Ze vergelijkt de situatie met de asbestproblematiek. ‘Ook daar wist men dat het problematisch was, maar ging men door tot de impact op de gezondheid te groot werd.’

De PFOS-vervuiling sluimert al jaren, maar kwam naar aanleiding van de Oosterweelwerking op de voorgrond. Doorheen de jaren werd steeds duidelijker hoe ernstig de gevolgen voor de volksgezondheid zijn. De grond in en rond Zwijndrecht is sterk vervuild nadat er jarenlang PFOS geproduceerd werd in de 3M-fabriek. Het dossier zet de Vlaamse regering onder druk.