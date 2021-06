Novak Djokovic klopt Rafael Nadal na titanenstrijd en staat in finale Roland Garros

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich vrijdag voor de finale van Roland-Garros geplaatst. In een episch duel won de 34-jarige Serviër met 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) en 6-2 van de Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP-3). Pas na 4 uur en 11 minuten stond de eindstand op het bord.

De Franse autoriteiten gaven het publiek de toestemming om na de avondklok in het stadion te blijven. In Parijs is vanaf 23u00 uur een avondklok van kracht, maar op dat moment waren Djokovic en Nadal nog volop in hun titanenstrijd verwikkeld..

‘Het was één van de beste wedstrijden die ik ooit speelde en de sfeer was ongelooflijk, was Djokovic’ eerste reactie. ‘Winnen van Nadal, op zijn baan, is niet evident. Dit is heel bijzonder.’

Nadal won Roland-Garros vorig jaar een dertiende keer, in een finale tegen Djokovic, en een vierde keer op rij. Op zeventien deelnames is het pas de vierde keer dat hij het toernooi niet wint. Djokovic kan het gravelgrandslam een tweede keer winnen. In 2016, toen Nadal geblesseerd forfait gaf voor de derde ronde, versloeg hij de Schot Andy Murray in de finale. Vier keer was hij runner-up, waarvan drie keer na een finale tegen Nadal.

Deze keer geeft Djokovic in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-5) partij. Die 22-jarige Griek plaatste zich voor zijn eerste grandslamfinale door de Duitser Alexander Zverev (ATP-6) in 3 uur en 37 minuten met 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 en 6-3 te verslaan.

