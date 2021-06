De onenigheid die binnen de Vlaamse regering ontstond nadat minister Demir nogal voortvarend om een onderzoekscommissie had gevraagd naar de PFOS-vervuiling, is bijgelegd. De druk komt nu te liggen bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij, Ovam.

Als het probleem zo groot is dat er een parlementaire onderzoekscommissie moet komen over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, waarom heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week vrijdag, ...