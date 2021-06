Vrouw die moord op George Floyd filmde krijgt speciale Pulitzer-vermelding

Darnella Frazier, de jonge vrouw van achttien jaar die vorig jaar de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd filmde, is vrijdag geëerd met een speciale Pulitzer-vermelding. Twee thema’s domineerden de uitreiking van de prijzen: de dood van Floyd en de Black Lives Matters-protesten, en de coronacrisis.

De Pulitzerprijzen gaan elk jaar naar de meest prestigieuze journalistieke werken. Frazier is geen professioneel journaliste, ze bevond zich louter toevallig op de plaats van de arrestatie van Floyd. De Pulitzer-jury stelt niettemin vast dat ‘haar moedige opname heeft geleid tot wereldwijde protesten tegen politiegeweld. Het benadrukt de cruciale rol van burgers in de journalistieke zoektocht naar de waarheid en gerechtigheid’.

De journalisten van de ‘Star Tribune’, een krant uit Minneapolis, kregen een Pulitzerprijs voor hun genuanceerde berichtgeving rond de moord op Floyd en de daaropvolgende protesten. Ook de verslaggeving door The Courier Journal of Louisville over een ander geval van politiegeweld, waarbij de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor werd doodgeschoten in haar appartement, kreeg een Pulitzerprijs. Wesley Morris van The New York Times werd beloond voor zijn relevante kritiek op het snijvlak van ras en cultuur in de VS. Associated Press werd dan weer bekroond in de categorie ‘breaking news’-fotografie rond de Black Lives Matter-protesten.

Ook de coronpandamie domineerde het nieuws, The Atlantic viel in de prijzen met zijn verhelderende reeks over het virus en de falende regeringsaanpak. Associated Press kreeg een Pulitzer voor een fotoreeks over hoe ouderen in Spanje met de pandemie en lockdown omgaan. The New York Times werd met zijn pandemieverslaggeving bekroond in de reeks ‘Public Service Reporting’.

De Pulitzerprijzen werden dit jaar al voor de 105ste keer uitgereikt. Door corona gebeurde dat digitaal, de winnaars zouden in de herfst hun prijs op de Columbia-universiteit in New York in ontvangst kunnen nemen.